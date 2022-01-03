إحذروا النوم ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

نعم إحذر أن تذهب للنوم دون أن يكون لكتاب ربك من يومك نصيب، واحذر أن تنام دون أن تأخذ هدية رسولك لك حين قال لك أن سورة ثلاثون آية لو قرأتها منعت عنك عذاب القبر(

سورة الملك

) ،إحذر أن تنام وفي قلبك غل أو حسد أو بغضاء أو خصومة لأحد من المسلمين ،ربك يحبك عائدا إليه تائبا أوابا منيبا ،لاتنم قبل ركعة الوتر (

وتركم يحبه ربكم

) ،والله ثم والله لن تجد خير وبركة وتوفيق إلا مع الله(

الحياة مع الله فعلا حياة

) (

الحياة مع الله هي الحياة

)،ركعة وتر قبل النوم ،ختم يومك ولو بصفحة مع كتاب ربك، أن تنام على توبة وتستيقظ بانشراح صدر لصلاة الفجر، ذلك أكثر بكثير يجعل نهاية يوم وبداية آخر مختلفة تماما ،تصدقوا غدا بما تقدرون عليه ،كلمة طيبة، إبتسامة، وأيضا ادعوا لإخوانكم المسلمين وكان الدعاء لكم ،واغفروا وتطهروا اجعلوا غدا نقلة صادقة في حياتكم لحياة أفضل وأنقى.