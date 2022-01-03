إحذروا النوم ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نعم إحذر أن تذهب للنوم دون أن يكون لكتاب ربك من يومك نصيب، واحذر أن تنام دون أن تأخذ هدية رسولك لك حين قال لك أن سورة ثلاثون آية لو قرأتها منعت عنك عذاب القبر(سورة الملك ) ،إحذر أن تنام وفي قلبك غل أو حسد أو بغضاء أو خصومة لأحد من المسلمين ،ربك يحبك عائدا إليه تائبا أوابا منيبا ،لاتنم قبل ركعة الوتر (وتركم يحبه ربكم ) ،والله ثم والله لن تجد خير وبركة وتوفيق إلا مع الله( الحياة مع الله فعلا حياة ) (الحياة مع الله هي الحياة )،ركعة وتر قبل النوم ،ختم يومك ولو بصفحة مع كتاب ربك، أن تنام على توبة وتستيقظ بانشراح صدر لصلاة الفجر، ذلك أكثر بكثير يجعل نهاية يوم وبداية آخر مختلفة تماما ،تصدقوا غدا بما تقدرون عليه ،كلمة طيبة، إبتسامة، وأيضا ادعوا لإخوانكم المسلمين وكان الدعاء لكم ،واغفروا وتطهروا اجعلوا غدا نقلة صادقة في حياتكم لحياة أفضل وأنقى.
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,829
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سلمت يمناك على الموضوع القيم اختي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة
 
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