تحميل تطبيق Messenger – Text and Video Chat for Free 304.0.0.0.78

Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,893
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم محبي منتديات اللمة الرائعين ..
كيف حالكم .. أتمنى أن تكونو في تمام الصحة والعافية !
أردت أن أشارك معكم اليوم__ وبرابط تحميل مباشر _ تطبيق الدردشة المجـاني والرائع من شركة فيـس بـوك !
( التحميل من منتديات اللمة يغنيكم عن إجبارية قتح حساب في غوغل من أجل تحميل أي تطبيق.. كما يغنيكم عن تحميل تطبيقاتكم وبرامجكم من المواقع الغير موثوقة) .
Messenger – Text and Video Chat for Free 304.0.0.0.78
لتحميل التطبيق:
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نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ..
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الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص التطبيـــــــق من قبل الإدارة . ✔