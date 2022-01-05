ليث يولد من حدث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

رواد اللمة الكرام أهلا وسهلا بكم أتمنى أن تكون كل أموركم بخير إذن مباشرة الى موضوع اليوم..





ليث من كل حدث



تسألون أنفسكم مالذي تقصده بليث من كل حدث أو ما علاقة الليث اليوم سأشرح لكم

مجتمعنا يحمل المثير والكثير من العقليات والذهنيات وكل ونواياه الناس جيدة والسيئة ...محب الخير لغيره كنفسه ...ومنيريد شاء الموت للغير أنواع وأنواع لكن دعونياليوم أفسر لكم أحداث تخرج من باطن كل منا ليث

أناس قاطعون للأرزاق......هاته إحدى أنواع العقليات حدثي صنعي مني لأقول لبؤة وليس ليث ....لدي مواهب منزلية كثيرة أردت الإستفادة من احداها كمصروف يساعدني وفعلا اشتهرت بهاته الموهبة ومع مرضيةكثيرون يشتون مني حفظا لكرامتي ومساعدة لي المهم تأتي احداهن وكانت تأتي لطلب مني عندي لترى ما أفعل وتحول كل زبون الى أختها مع انهم مقتدرين ماليا لا لشيءفقط أقطع رزقك هكذا يعتبرونها هواية ....كيف صنع مني لبؤة ..لم أبالي لانني أعلم ان الله رزق ااسمكة في البحر فكيف بي إبتسمت للموقف وتفرجت من بعيد واعلم سيدق باب رزقي لا محال وحولا موهبة اخرى لي الى حرفة اخرى استرزق منها وهكذا طويت ما حدث وتجاوزته



موقف يصنع منك ليث ان تحرم من عمل ووظيفة فقط لان آخر قدم رشوة او معارفه وأخذ وزيفتك او العمل الذي كنت تتنتظر تحدث كثيرا...اصنع من حدثك ليث



إمرأة تحوم حول بيتك لتخربه لتأخذ زوجك لا تقفي لتندبي وتنوحي وتضعي الأعذار والاسباب ولا تعجي الفرص بل اصنعي لبؤة شرسة تحافظ على بيتها وحياتها وأولادها





أم لمعاق أو مريض تتعرضين لموقف تحقرين تنزل قيمتك وحاشا الله ان تنزل موقف محرج امام نسوة او سؤاليجرح حول إبنك كوني لبؤوة وانت أحسن منا جميعا انت هنا لبؤوة بحق فأنت لسان وعيناي وقدماي طفلك كوني لبؤة شرسة ولا ترحمي من يتعطى عليك أو عليه فأنت من يبنى لها بيتا في الجنة فحاربي من أجل تلك المنزلة



أمثلة أعطينها لكم لتحولو من أحداثكم أقيام ولادة اللبؤة والليث والشبل وا الأسد





من كل حدث ليث ...ماهي أحداثكم التي خلقت منكم أشبال الأسد





شكرا لكم