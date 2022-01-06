القيام بأشياء مشتركة

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,049
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
القيام بأشياء مشتركة هو واحد من أهمّ شروط نجاح العلاقة الزوجيّة؛ وذلك لأنّه من المهمّ أن يقضي الزوجان الوقت مع بعضهما في ظلّ انشغالات الحياة الكثيرة التي تتضمّن الواجبات داخل المنزل وخارجه، لذا فإنّ تخصيص وقت للقيام بالنشاطات معاً هو من الأشياء التي يجب ألا يغفلها الزوجان، بل إنّ عليهما إيلاءها اهتماماً خاصّاً وذلك لما تحدثه من تجديد للعلاقة وإنعاش لها، وهذا يتضمّن الأشياء الصغيرة كالذهاب للتنزّه، أو التسوّق، أو الطبخ معاً، أو مشاركة أحدهما الآخر هواياته كالرسم، والعزف وغيرها، ممّا يجعل الجوّ صافياً بينهما.
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,049
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال بسمة القلوب:
كلام صحيح الا حاجة وحدة
في التسوق نحب نكون وحدي هههه
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم
بارك الله فيكي على هذه الوصفات الشهية
لكي مني أجمل التحيات
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,825
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بورك فيك على رسم لوحة جميلة بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top