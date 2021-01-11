القيام بأشياء مشتركة:

القيام بأشياء مشتركة هو واحد من أهمّ شروط نجاح العلاقة الزوجيّة؛ وذلك لأنّه من المهمّ أن يقضي الزوجان الوقت مع بعضهما في ظلّ انشغالات الحياة الكثيرة التي تتضمّن الواجبات داخل المنزل وخارجه، لذا فإنّ تخصيص وقت للقيام بالنشاطات معاً هو من الأشياء التي يجب ألا يغفلها الزوجان، بل إنّ عليهما إيلاءها اهتماماً خاصّاً وذلك لما تحدثه من تجديد للعلاقة وإنعاش لها، وهذا يتضمّن الأشياء الصغيرة كالذهاب للتنزّه، أو التسوّق، أو الطبخ معاً، أو مشاركة أحدهما الآخر هواياته كالرسم، والعزف وغيرها، ممّا يجعل الجوّ صافياً بينهما.

يحبّ الناس عادةً أن يكونوا صبورين أكثر تجاه الأشخاص الذين يحبّونهم بالتحديد؛ وذلك لأنّه يعطيهم القدرة على تحمّل أي شيء قد يصدر عنهم، وتحمّل أيّ شيء يعني أنّ العلاقة ستستمرّ للنهاية إذا ما حافظ الشخصان على هذه الخاصّية، لذلك فإن الصبر يعتبر من أهمّ الأشياء التي لا بدّ من وجودها في أيّة علاقة وخاصّة العلاقة الزوجيّة التي تمرّ بالكثير من التحديّات التي تحتاج معها إلى الصبر الذي يوثّق الروابط أكثر فأكث

