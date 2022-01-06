رسالة مختصرة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لاراحة لمؤمن إلا بلقاء ربه، لايشترط أن يكون اللقاء بعد الموت، فالصلاة لقاء، والمناجاة لقاء،والذكر لقاء، والتفكر لقاء، والصدقة لقاء، وقراءة القرآن لقاء، والتودد إلى الناس لقاء والعلم لقاء، وقيام الليل لقاء،

"فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا"

آية كأنها خلاصة المواعظ ،قال الله تعالى:

"كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم"

بشرى عظيمة من الله تعالى لاتحزن، لا تبتئس ..مهما تراكمت عليك الهموم والأحزان، ومهما بلغت ذنوبك ،فهناك رب واسع الرحمة والمغفرة، وما عليك سوى أن تغير من نفسك، غير من حياتك لتكن مع الله تعالى ،هذه بشرى لكل من غير نفسه للأفضل واقترب من خالقه وأخلص العمل ،وأحسن الظن بالله وأيقن برحمته، سيجد الله رحيم به قريب منه، فينصره ويرفع عنه البلاء ،ويكشف الهم والغم، ويزيل الأحزان ،ولن تذهب من هذه الحياة بشيئ إلاوبعملك، فاترك خلفك ذكرا جميلا وثناء حسنا، لاتسئ لأحد من البشر فتبقى نقطة سوداء في دفتر أعمالك ،أنت جئت للدنيا مؤقتا وتذهب كما ذهب قبلك لتعطي الفرصة لغيرك ،فأحسن إلى الناس مادمت في رحلة قصيرة،

"إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولهم مايدعون سلام قولا من رب رحيم"

صبرا عباد الله ،صبرا على طاعته سبحانه فلنزمها، صبرا على المعاصي فلا نقربها، صبرا على الأقدار فلا نسخطها، صبرا صبرا فالجزاء جنة فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر، صبرا صبرا فغدا ان شاء الله نلقى الأحبة

"محمد صلى الله عليه وسلم"

صبرا صبرا فغدا إن شاء الله ننظر إلى وجهه سبحانه وتعالى ،ألا ان سلعة الله غالية ألا ان سلعة الله غالية.