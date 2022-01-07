تصميم لم ينتهي بعد

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 8,343
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية
عشاق و هواة التصميم
حبيت نشاركم تصميم دمج
في الحقيقة لم يكتمل بعد بسب عدم توفر برنامج الفتوشوب
على احد الفلاتر رغم محاولاتي الكثيرة في التحميل و تغيير الفتوشوب
الا انه كان سببلي عطل في الحاسوب
لا علينا ساكمله يوما ما
نخليكم مع المرحلة لي وصلت ليها
كدلك احتاج لبعض التشجيع منكم
إلى الملتقى....