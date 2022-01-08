كيفية صنع أساور الصداقة هديتك المميزة

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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إنضم
24 نوفمبر 2015
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بِسمْ اللهِ الرحَمنْ الرحَيمْ

«« السّلاَم ُعلَيّكُمْ وَ رَحّمَة ُ الله وبّرَكَاتُه ««



حياكم الله .. ضيوفا ً وزوار و اعضا ء و مشرفيّن

اهلا ّ بكل من اسعدنا بإطلالته اليوم و مع الاشغال اليدوية

يتجدد اللقاء

.. فمرحبا بكم ..


اليوم حبيت نشاركم اسوارة الصداقة لي سبق وصنعتها
لأختاي و عجبتهم الفكرة
راح نخليلكم صور من التقاطي مع الفيديو لي راح يفيدكم
باش تنجح معكم الفكرة

تابعونيييييييييييييي ;)


الادوات

خيوط واحد بلون احمر
والثاني باج
مقص
بلاستيك
جبتها من علبة تقدرو تستعملو بلاستيك قارورة

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نقص الخيوط متساوية 7 من اللون الاحمر
التفاصيل هنا بالفيديو


وراح تلقو شرح اكثر لكيفية رسم الحروف
باش تجيكم سهلة انقلو الحروف في ورق به مربعات صغيرة
باش متطروش ترجعو للفيديو كل مرة وتتعبو
اول مرة تجي صعبة
بعدها تقدروا تتعودوا على الطريقة

الجزء الثاني و الثالث من الفيديو



لفيديوهات باش تنقلو الحروف على الورق

نكمل مع بعض الصور

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وهكدا تحصلت على الاسوارة
وتكون هدية مميزة 🥰



الى الملتقى ,,,,,,,,,,,,


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