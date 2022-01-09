الطباق ➠ درس

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Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,406
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية



نكمل معكم سلسلة الدروس اللغوية

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وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل



نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت

 
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