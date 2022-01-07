الإقتباس

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,363
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.





أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية





نكمل معكم سلسلة الدروس اللغوية

درس الإقتباس

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وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل



نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت

بالتوفـــــــيق

 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,854
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
مبدعة اختي الكريمة بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى
 
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