السلام عليكم اخوتي انا امراة مطلقة ابلغ من العمر 26سنة لدي طفلان عائلتي عائلة بسيطة هناك شخص خطبني وانا خائفة بين اعادة الزواج وترك طفلاي عند والدتي وخائفة من ان زوجي سيأخذ الحظانة ويحرمني من رؤيتهما فكيف السبيل للحل المناسب خائفة بعد ان اتزوج هذا الخاطب قد لايقبل احضارهما للمنزل وتركهما مع والدتي ايضا ليس بحل

محتارة بين القبول او الخروج للعمل من اجل طفلاي والعيش في بيت اهلي

الذين اثقلت كاهلهم بمصاريفي ومصاريف الطفلين..