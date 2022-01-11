مشكلتي ماذا افعل

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
725
النقاط
51
السلام عليكم اخوتي انا امراة مطلقة ابلغ من العمر 26سنة لدي طفلان عائلتي عائلة بسيطة هناك شخص خطبني وانا خائفة بين اعادة الزواج وترك طفلاي عند والدتي وخائفة من ان زوجي سيأخذ الحظانة ويحرمني من رؤيتهما فكيف السبيل للحل المناسب خائفة بعد ان اتزوج هذا الخاطب قد لايقبل احضارهما للمنزل وتركهما مع والدتي ايضا ليس بحل
محتارة بين القبول او الخروج للعمل من اجل طفلاي والعيش في بيت اهلي
الذين اثقلت كاهلهم بمصاريفي ومصاريف الطفلين..
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,907
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
بالنسبة لزواجك هذا أمر حتمي لازم تتزوجي باش تعفي نفسك ،بالنسبة لاولادك يحق الاب الحصان بصح باش يحرمك منهم مكاش منها يزوروك نورمال ،والرزق تاعهم مكتوب عند ربي سبحانه قال تعالى ( نحن نرزقهم واياكم ) ، ربي يسهلك و ان شاء الله زوجك القادم يكون متفهم لاولادك .
 
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