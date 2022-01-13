🔴 توقع معنآ مباريات الجمعة 14 يناير 2022 || { كأس الأمم الأفريقية }

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,487
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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بسم الله الرحمن الرحيم

السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ

أعضاء و زوار منتدى " بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 "

طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية

تحية طيبة للجميع ..

أمـا بعد ،،



نرحب بكم في موضوع توقع معنا

الخاصة بمنافسات كأس أمم إفريقيا " الكاميرون 2021 "






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كأس الأمم الأفريقية 2022
مباريــات : الجمعة 14 يناير 2022

السنغال

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×

غينيا
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ملاوي
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×

زمبابوي

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المغرب
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×
جزر القمر
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الغابون

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×

غانا

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في انتظار توقعاتكم
كما سنعلن عن التوقع الفائز في اخر اليوم
 
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