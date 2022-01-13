🔴 توقع معنآ مباريات الجمعة 14 يناير 2022 || { كأس الأمم الأفريقية }

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 8,487
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ
أعضاء و زوار منتدى " بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 "
طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية
تحية طيبة للجميع ..
أمـا بعد ،،
نرحب بكم في موضوع توقع معنا
الخاصة بمنافسات كأس أمم إفريقيا " الكاميرون 2021 "
كأس الأمم الأفريقية 2022
مباريــات : الجمعة 14 يناير 2022
السنغال
×
غينيا
ملاوي
×
زمبابوي
المغرب
×
جزر القمر
الغابون
×
غانا
في انتظار توقعاتكم
كما سنعلن عن التوقع الفائز في اخر اليوم
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