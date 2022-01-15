بلماضي: هدفنا الفوز على غينيا الاستوائية ووناس وزروقي مريضان

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أن الهدف الأساسي الآن هو الفوز على غينيا الإستوائية.



وأضاف بلماضي في ندوة صحفية،السبت، أن مواجهة غينيا الإستوائية ستكون صعبة، والمنتخب مطالب بالفوز بنقاطها، بعد التعادل مع سيراليون في اللقاء الأول.



وتحدث بلماضي حول الحالة الصحية لآدم وناس ورامز زروقي وقال: “وناس وزروقي مريضان وبنسبة كبيرة سيغيبان عن المباراة”.



بلماضي: “علينا التعامل مع أرضية الميدان”



وتحدث بلماضي عن أرضية الميدان، خاصة وأنها ستحتضن المباراة الأولى من الجولة الثانية بين كوت ديفوار وسيراليون، قبل لقاء “الخضر”.



وقال بلماضي في هذا السياق: ” لا يمكننا عمل أي شيء علينا التعامل مع أرضية الميدان”.



وأضاف الناخب الوطني: ” لا أقول بأن أرضية الميدان كارثية، لكن منافسة بحجم كأس إفريقيا، تتطلب أرضيات أحسن، وهناك ملاعب في الكاميرون أرضيتها جيدة مقارنة بملعب جابوما”.



“أثق كثيرا في بونجاح رغم صيامه عن التهديف”



وفي رده على سؤال حول صيام قلب هجوم المنتخب الوطني بغداد بونجاح قال بلماضي: ” أثق كثيرا في بغداد بونجاح، وأثق في سليماني”.



وأضاف بلماضي: ” المهاجمون دائما ترتفع معنوياتهم بالأهداف التي يسجلونها، لكن عندما لا يسجل المهاجم من دون شك سيتأثر”.



وتابع الناخب الوطني: ” أنا لا أطلب من المهاجمين التسجيل فقط، أطلب منهم التركيز والتعامل مع ضغط المباريات، وأحيانا يقوم المهاجم بكل العمل المطلوب منه لكن لا يسجل، لكن بالعمل والثقة في النفس فإن المهاجم يتغلب على أي مشكل”.



“أحب الضغط وسننظر دائما إلى الأمام”