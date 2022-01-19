marooads
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حقيقة فوبيا النظافة.. 6 علامات لهذا الوسواس وطرق التخلص منه
تعتبر فوبيا النظافة من أنواع الفوبيا التي تحدث للكثير من الناس حول العالم، حيث يعتقد بعض الأشخاص أن هذا الأمر طبيعي طالما أن له علاقة بالنظافة، ولكن إذا زاد الأمر عن حده ينقلب لضده، ولهذا فإن هذا النوع من الفوبيا يؤثر على الحياة اليومية للشخص المصاب.
فوبيا النظافةيعرف هذا النوع من الفوبيا أنه الذعر الشديد ناحية الإصابة بالبكتيريا والتلوث، حيث أن الشخص يشعر أن كل ما حوله قذر، ولهذا نجده يبالغ في تنظيف جسمه وتنظيف كل شىء من حوله، يؤثر هذا النوع من الفوبيا على حياة المصاب، حيث أنه يقضي وقت كثير في تنظيف نفسه وجميع الأشياء من حوله، كما أنه يصرف الكثير من المال لكي يشتري ادوات التنظيف.
قدمنا لكم عبر موقع ويكي فوبيا كل ما يخص فوبيا النظافة من الأنواع المزعجة والمرهقة، حيث يظل المصاب بها طوال الوقت بين الاستحمام وتنظيف اليد، وتنظيف الأسطح المحيطة به