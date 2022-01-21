بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

صلوا عليه وسلموا تسليما

يقول ابن الجوزي رحمه الله: واعلموا أنه من عبد مسلم أكثر الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام ،إلا نور الله قلبه، وغفر ذنبه، وشرح صدره، ويسر أمره فأكثروا من الصلاة لعل الله يجعلكم من أهل ملته، ويستعملكم بسنته، ويجعله رفيقنا جميعا في جنته، فهو المتفضل علينا برحمته، (بستان الواعظين)،