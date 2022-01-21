اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
صلوا عليه وسلموا تسليما
يقول ابن الجوزي رحمه الله: واعلموا أنه من عبد مسلم أكثر الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام ،إلا نور الله قلبه، وغفر ذنبه، وشرح صدره، ويسر أمره فأكثروا من الصلاة لعل الله يجعلكم من أهل ملته، ويستعملكم بسنته، ويجعله رفيقنا جميعا في جنته، فهو المتفضل علينا برحمته، (بستان الواعظين)، من أسباب زوال الهموم وغفران الذنوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ،ويوم الجمعة يكون أثر الصلاة أعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي عليه تكفى همك ويغفر لك ذنبك) ،الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال ،وأعظمها أجرا ،وأكثرها نفعا، (إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)، إن من أسباب قلة تحرينا لساعة استجابة يوم الجمعة هو ضعف اليقين بما فيها من الغنائم العظيمة ،من أعظم الخذلان أن تذهب بحاجاتك وهمومك يمينا وشمالا، ويكون آخر ما تفكر فيه هو الدعاء، كل داع يستجاب له ،لكن تتنوع الإحابة ،فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه، قال صلى الله عليه وسلم (ما على الأرض مسلم يدعوا بدعوة إلا آتاه الله إياها أوصرف عنه من السوء مثلها) ابن حجر،
رب لا تجعل للحزن مكانا في قلوبنا، وإن ضاقت بنا الأحوال يوما فأوسعها برحمتك اللهم إنا نسألك مساءا يملأ الأجساد عافية والروح فرحا، اللهم أرحنا من هموم الدنيا وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا ،هناك أقدار نتفائل بها ونرضى بها وفي كلا الحالتين نشكر الخالق عليها، لله الحمد والشكر ،حاول أن تنجح في إدارة ذاتك وفي تعاملك مع نفسك فإن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم.
اللهم ارفع عنا هدا الوباء والبلاء يارب
اللهم اشفي كل مريض وارزق كل محتاج وارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
صلوا عليه وسلموا تسليما
يقول ابن الجوزي رحمه الله: واعلموا أنه من عبد مسلم أكثر الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام ،إلا نور الله قلبه، وغفر ذنبه، وشرح صدره، ويسر أمره فأكثروا من الصلاة لعل الله يجعلكم من أهل ملته، ويستعملكم بسنته، ويجعله رفيقنا جميعا في جنته، فهو المتفضل علينا برحمته، (بستان الواعظين)، من أسباب زوال الهموم وغفران الذنوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ،ويوم الجمعة يكون أثر الصلاة أعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي عليه تكفى همك ويغفر لك ذنبك) ،الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال ،وأعظمها أجرا ،وأكثرها نفعا، (إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)، إن من أسباب قلة تحرينا لساعة استجابة يوم الجمعة هو ضعف اليقين بما فيها من الغنائم العظيمة ،من أعظم الخذلان أن تذهب بحاجاتك وهمومك يمينا وشمالا، ويكون آخر ما تفكر فيه هو الدعاء، كل داع يستجاب له ،لكن تتنوع الإحابة ،فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه، قال صلى الله عليه وسلم (ما على الأرض مسلم يدعوا بدعوة إلا آتاه الله إياها أوصرف عنه من السوء مثلها) ابن حجر،
رب لا تجعل للحزن مكانا في قلوبنا، وإن ضاقت بنا الأحوال يوما فأوسعها برحمتك اللهم إنا نسألك مساءا يملأ الأجساد عافية والروح فرحا، اللهم أرحنا من هموم الدنيا وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا ،هناك أقدار نتفائل بها ونرضى بها وفي كلا الحالتين نشكر الخالق عليها، لله الحمد والشكر ،حاول أن تنجح في إدارة ذاتك وفي تعاملك مع نفسك فإن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم.
اللهم ارفع عنا هدا الوباء والبلاء يارب
اللهم اشفي كل مريض وارزق كل محتاج وارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد