قرعة الدور الفاصل لكأس العالم 2022 .الجزائر في مواجهة الكاميرون

اسفرت قرعة الدور الفاصل التاعها لكأس العالم 2022 بقطر . الخاصة بالقارة الأفريقية . التي أجريت عشية اليوم السبت بمدينة دوالا الكاميرونية عن المواجهات التالية :مصر Vs السنيغالالكاميرون Vs الجزائرمالي Vs تونسالكونغو.د Vs المغربغانا Vs نيجيرياتلعب المباريات بين 23 و 29 مارس . على ان تكون ذهابا و إيابا .