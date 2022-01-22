قرعة الدور الفاصل لكأس العالم 2022 .الجزائر في مواجهة الكاميرون

Djamel.Dz
:: عضو شرفي ::
- إنضم
- 20 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 3,199
- النقاط
- 891
- محل الإقامة
- sydney city
اسفرت قرعة الدور الفاصل التاعها لكأس العالم 2022 بقطر . الخاصة بالقارة الأفريقية . التي أجريت عشية اليوم السبت بمدينة دوالا الكاميرونية عن المواجهات التالية :
مصر Vs السنيغال
الكاميرون Vs الجزائر
مالي Vs تونس
الكونغو.د Vs المغرب
غانا Vs نيجيريا
تلعب المباريات بين 23 و 29 مارس . على ان تكون ذهابا و إيابا .
مصر Vs السنيغال
الكاميرون Vs الجزائر
مالي Vs تونس
الكونغو.د Vs المغرب
غانا Vs نيجيريا
تلعب المباريات بين 23 و 29 مارس . على ان تكون ذهابا و إيابا .