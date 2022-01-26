605 سؤال و جواب لكل وحدات العلوم الطبيعة تحضيرا للبكالوريا

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السلام عليكم متابعي وزوار موقع منتدى اللمة , اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي ,
اليوم سنقدم لكم ملف pdf يحتوي على 605 سؤال و جواب في لكل وحدات العلوم الطبيعية تحضيراا للباكالوريا
محتويات الملف:
المجال 01 359 سؤال و جواب .....الصفحة 1
الوحدة 01 62 سؤال و جواب .....الصفحة 01
الوحدة 02 56 سؤال و جواب .....الصفحة 05
الوحدة 03 40 سؤال و جواب .....الصفحة 09
الوحدة 04 111 سؤال و جواب .....الصفحة 31
الوحدة 05 90 سؤال و جواب .....الصفحة 25
المجال 02 169 سؤال و جواب .....الصفحة 32
الوحدة 01 93 سؤال و جواب .....الصفحة 32
الوحدة 02 78 سؤال و جواب .....الصفحة 39
المجال 03 77 سؤال و جواب .....الصفحة 46
الوحدة 01 74 سؤال و جواب .....الصفحة 46
الوحدة 02 03 سؤال و جواب .....الصفحة 56
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صور من الملف:
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في الاخير
نتمنى لكم التوفيق
كما لا تنسونا من صالح دعائكم
وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل