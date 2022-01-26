605 سؤال و جواب لكل وحدات العلوم الطبيعة تحضيرا للبكالوريا

Rayhan

Rayhan

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السلام عليكم متابعي وزوار موقع منتدى اللمة , اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي ,

اليوم سنقدم لكم ملف pdf يحتوي على 605 سؤال و جواب في لكل وحدات العلوم الطبيعية تحضيراا للباكالوريا





محتويات الملف:

المجال 01 359 سؤال و جواب .....الصفحة 1
الوحدة 01 62 سؤال و جواب .....الصفحة 01

الوحدة 02 56 سؤال و جواب .....الصفحة 05

الوحدة 03 40 سؤال و جواب .....الصفحة 09

الوحدة 04 111 سؤال و جواب .....الصفحة 31

الوحدة 05 90 سؤال و جواب .....الصفحة 25



المجال 02 169 سؤال و جواب .....الصفحة 32

الوحدة 01 93 سؤال و جواب .....الصفحة 32

الوحدة 02 78 سؤال و جواب .....الصفحة 39



المجال 03 77 سؤال و جواب .....الصفحة 46

الوحدة 01 74 سؤال و جواب .....الصفحة 46

الوحدة 02 03 سؤال و جواب .....الصفحة 56
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صور من الملف:

Screenshot_2022-01-26-14-58-47.pngScreenshot_2022-01-26-14-59-01.png


للتحميل من رابط مباشر

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في الاخير
نتمنى لكم التوفيق
كما لا تنسونا من صالح دعائكم

وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل



 
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