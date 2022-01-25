





السلام عليكم متابعي وزوار موقع منتدى اللمة , اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي , اليوم سنقدم لكم تحميل مجلة النجاح للأستاذ بوالريش أحمد في مادة العلوم الطبيعية والحياة بكالوريا 2019 بجميع اعدادها بصيغة ال PDF , باعتبار هذه المجلة مرجع مفيد جداا بشهادة الذين اعتمدو عليه وتحصلو على علامة ممتازة في المادة وخصوصا لمن يعاني من مشكلة منهجية الاجابة على اسئلة الباكالوريا ستفيده المجلة كثيراا.

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محتويات مجلة النجاح للأستاذ بوالريش أحمد في العلوم الطبيعية والحياة بكالوريا 2019 PDF ​



سلسلة تمارين مرفقة بالتصحيح تغطي كل وحدات المنهاج مرتبة كالتالي:

المجال التعلمي 01: التخصص الوظيفي للبروتينات

الوحدة 01: تركيب البروتين.

الوحدة 02: العلاقة بين بنية و وظيفة البروتين.

الوحدة 03: النشاط الإنزيمي للبروتينات.

الوحدة 04: دور البروتينات في الدفاع عن الذات.

الوحدة 05: دور البروتينات في الإتصال العصبي.

المجال التعلمي 02: التحولات الطاقوية

الوحدة 01: آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة.

الوحدة 02: آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى ATP.

الوحدة 03: تحويل الطاقة على المستوى الخلوي.

المجال التعلمي 03: التكتونية العامة

الوحدة 01: النشاط التكتوني للصفائح .

الوحدة 02: بنية الكرة الأرضية.

الوحدة 03: النشاط التكتوني و البنيات الجيولوجية المرتبطة به.

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الشعب التي بامكانها الاستفادة من مجلة النجاح للأستاذ بوالريش أحمد في العلوم الطبيعية والحياة بكالوريا 2019 PDF ​



شعبة العلوم الطبيعية.

شعبة الرياضيات.

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تحميل مجلة النجاح للأستاذ بوالريش أحمد في العلوم الطبيعية والحياة بكالوريا 2019 PDF ​