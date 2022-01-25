Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السلام عليكم متابعي وزوار موقع منتدى اللمة , اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي , اليوم سنقدم لكم تحميل مجلة النجاح للأستاذ بوالريش أحمد في مادة العلوم الطبيعية والحياة بكالوريا 2019 بجميع اعدادها بصيغة ال PDF , باعتبار هذه المجلة مرجع مفيد جداا بشهادة الذين اعتمدو عليه وتحصلو على علامة ممتازة في المادة وخصوصا لمن يعاني من مشكلة منهجية الاجابة على اسئلة الباكالوريا ستفيده المجلة كثيراا.
محتويات مجلة النجاح للأستاذ بوالريش أحمد في العلوم الطبيعية والحياة بكالوريا 2019 PDF
سلسلة تمارين مرفقة بالتصحيح تغطي كل وحدات المنهاج مرتبة كالتالي:
المجال التعلمي 01: التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة 01: تركيب البروتين.
الوحدة 02: العلاقة بين بنية و وظيفة البروتين.
الوحدة 03: النشاط الإنزيمي للبروتينات.
الوحدة 04: دور البروتينات في الدفاع عن الذات.
الوحدة 05: دور البروتينات في الإتصال العصبي.
المجال التعلمي 02: التحولات الطاقوية
الوحدة 01: آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة.
الوحدة 02: آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى ATP.
الوحدة 03: تحويل الطاقة على المستوى الخلوي.
المجال التعلمي 03: التكتونية العامة
الوحدة 01: النشاط التكتوني للصفائح .
الوحدة 02: بنية الكرة الأرضية.
الوحدة 03: النشاط التكتوني و البنيات الجيولوجية المرتبطة به.
الشعب التي بامكانها الاستفادة من مجلة النجاح للأستاذ بوالريش أحمد في العلوم الطبيعية والحياة بكالوريا 2019 PDF
شعبة العلوم الطبيعية.
شعبة الرياضيات.
تحميل مجلة النجاح للأستاذ بوالريش أحمد في العلوم الطبيعية والحياة بكالوريا 2019 PDF
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في الاخير
نتمنى لكم التوفيق
كما لا تنسونا من صالح دعائكم
وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت
برابط مباشر
في الاخير
نتمنى لكم التوفيق
كما لا تنسونا من صالح دعائكم
وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت