مقارون بالكريمة والفطر ولا اروع

بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 نوفمبر 2020
المشاركات
158
النقاط
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العمر
31
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
اولا نغلي المقارون بالملح و الزيت
ثانيا في مقلاة نضع بصلة صغيرة مقطعة دق ونزيدلها الشومبينيون باش يدي البنة نتاعها و نقليهم مليح بعدها نتبل بالفلفل الأسود، ملح ونزيدلها المقارون بعدما يطيب
و نضيف كأس من الكريمة السائلة و نخليهم شوية فوق النار و نطفي
عند تقديمها في الصحن درتلها جبن مبشور
تجي بنينة بزاف نتمنى تعجبكم
 

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