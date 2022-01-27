مقارون بالكريمة والفطر ولا اروع

اولا نغلي المقارون بالملح و الزيت

ثانيا في مقلاة نضع بصلة صغيرة مقطعة دق ونزيدلها الشومبينيون باش يدي البنة نتاعها و نقليهم مليح بعدها نتبل بالفلفل الأسود، ملح ونزيدلها المقارون بعدما يطيب

و نضيف كأس من الكريمة السائلة و نخليهم شوية فوق النار و نطفي

عند تقديمها في الصحن درتلها جبن مبشور

تجي بنينة بزاف نتمنى تعجبكم