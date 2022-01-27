مقارون بالكريمة والفطر ولا اروع

بسمة القلوب
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 25 نوفمبر 2020
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- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- أنثى
اولا نغلي المقارون بالملح و الزيت
ثانيا في مقلاة نضع بصلة صغيرة مقطعة دق ونزيدلها الشومبينيون باش يدي البنة نتاعها و نقليهم مليح بعدها نتبل بالفلفل الأسود، ملح ونزيدلها المقارون بعدما يطيب
و نضيف كأس من الكريمة السائلة و نخليهم شوية فوق النار و نطفي
عند تقديمها في الصحن درتلها جبن مبشور
تجي بنينة بزاف نتمنى تعجبكم
ثانيا في مقلاة نضع بصلة صغيرة مقطعة دق ونزيدلها الشومبينيون باش يدي البنة نتاعها و نقليهم مليح بعدها نتبل بالفلفل الأسود، ملح ونزيدلها المقارون بعدما يطيب
و نضيف كأس من الكريمة السائلة و نخليهم شوية فوق النار و نطفي
عند تقديمها في الصحن درتلها جبن مبشور
تجي بنينة بزاف نتمنى تعجبكم