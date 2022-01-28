عرض بيع بيع 500$ Usdt مقابل CCP اوBaridimob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
207.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
10,224
النقاط
351
السلام عليكم

متوفر 500$Usdt للبيع مقابل CCP
السعر: 1 دولار =207دج

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا


الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة علي شاري

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 
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