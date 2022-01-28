عرض بيع متوفر 225 اورو paysera مقابل ccp/baridimob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
225.00 أورو
سعر البيع
225.00 د.ج / أورو ، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
boukhalfasoheyb

boukhalfasoheyb

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
2,813
النقاط
591
العمر
23
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 225 اورو بايسيرا
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 اورو = 225دج
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
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