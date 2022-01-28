الملخص نهائي في العلوم الطبيعية للتحضير لبكالوريا PDF + بدون تحميل

السلام عليكم متابعي وزوار موقع منتدى اللمة , اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي , اليوم سنقدم لكم



المراجعة الختامية لمادة العلوم الطبيعية والحياة للسنة الثالثة ثانوي



محتويات الملخص نهائي في العلوم الطبيعية للتحضير لبكالوريا PDF





الملخص يحتوي على 09 صفحات فقط وتتضمن مايلي :

ملخص المجال التعلمي I ( التخصص الوظيفي للبروتينات )

الملخص الرسمي الوزاري للوحدة 1 – تركيب البروتين

الملخص الرسمي الوزاري للوحدة 3 –النشاط الإنزيمي

الملخص الرسمي الوزاري للوحدة 4 –دور البروتينات في الدفاع عن الذات

الملخص الرسمي الوزاري للوحدة 5 – دور البروتينات في الإتصال العصبي

ملخص المجال التعلمي II ( تحويل الطاقة )

الملخص الرسمي الوزاري للوحدة 1 – آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة

الملخص الرسمي الوزاري للوحدة 2 – آليات تحويل الطاقة الكيميائية في الجزيئات العضوية إلى ATP





الشعب التي بامكانها الاستفادة من الملخص نهائي في العلوم الطبيعية للتحضير لبكالوريا PDF

العلوم التجريبية

الرياضيات



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