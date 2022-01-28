الملخص نهائي في العلوم الطبيعية للتحضير لبكالوريا PDF + بدون تحميل

Rayhan

Rayhan

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السلام عليكم متابعي وزوار موقع منتدى اللمة , اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي , اليوم سنقدم لكم

المراجعة الختامية لمادة العلوم الطبيعية والحياة للسنة الثالثة ثانوي

محتويات الملخص نهائي في العلوم الطبيعية للتحضير لبكالوريا PDF


الملخص يحتوي على 09 صفحات فقط وتتضمن مايلي :
ملخص المجال التعلمي I ( التخصص الوظيفي للبروتينات )
الملخص الرسمي الوزاري للوحدة 1 – تركيب البروتين
الملخص الرسمي الوزاري للوحدة 3 –النشاط الإنزيمي
الملخص الرسمي الوزاري للوحدة 4 –دور البروتينات في الدفاع عن الذات
الملخص الرسمي الوزاري للوحدة 5 – دور البروتينات في الإتصال العصبي
ملخص المجال التعلمي II ( تحويل الطاقة )
الملخص الرسمي الوزاري للوحدة 1 – آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة
الملخص الرسمي الوزاري للوحدة 2 – آليات تحويل الطاقة الكيميائية في الجزيئات العضوية إلى ATP


الشعب التي بامكانها الاستفادة من الملخص نهائي في العلوم الطبيعية للتحضير لبكالوريا PDF
العلوم التجريبية
الرياضيات

تحميل الملخص نهائي في العلوم الطبيعية للتحضير لبكالوريا PDF

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كم ساضع لكم الصور لمن اراد تحميلها في شكل صور
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