عرض بيع متوفر 500 دولار PAYONEER مقابل Baridi Mob / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
abdouker
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
abdouker

abdouker

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
983
النقاط
519
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 500 دولار بايونير
المصدر : اعمال حرة


ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-التحويل عبر c2c
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتظار حتى التأكد عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.

تنبيهات:
-الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 24 ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
 

المرفقات

  • Capture d’écran (40).png
    Capture d’écran (40).png
    278.1 KB · المشاهدات: 0
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top