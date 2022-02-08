هل اليهود هم أتباع موسى عليه السلام، والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام؟

السؤال:

بعض من يبين من هم اليهود والنصارى يقول: اليهود هم أتباع موسى عليه السلام، والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، فهل هذا التعريف صحيح؟

-الجَوَابَ:

هذا في الأصل نعم، هم في الأصل اليهود أتباع موسى في الأصل والنصارى أتباع عيسى في الأصل، لكنهم فيما بعد حرفوا وبدلوا وغيروا، وأدخلوا في الديانتين من الكفريات والشركيات الشيء الكثير، ثم لما بعث محمدٌ -ﷺ-نسخت التوراة والإنجيل، ولم يبق إلا القرآن وشريعة محمد -ﷺ-.

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فتاوى الشيخ صالح الفوزان المستخرجة من دروس شرح الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (858 سؤال