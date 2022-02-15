《تحدي ذوات الهمة》 كُنّاش {مُدَلّلته}

{مُدَلَّلَتُهُ}
*أستاذة*
- إنضم
- 18 أوت 2008
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سيكون الموضوع عبارة عن كناشي الخاص بتحدي ذوات الهمة لنرفع بذواتنا إلى القمة
لأن الحياة تتطلب الليونة و التغيير الدائم و تغذية ذواتنا بما هو جديد و مفيد دائما
أملك وقتا ضيقا بعض الشيء بسبب عملي و ظروفي الخاصة لكنني أسعى دائما لرفع التحدي
نبدأ على بركة الله
سيكون الموضوع عبارة عن كناشي الخاص بتحدي ذوات الهمة لنرفع بذواتنا إلى القمة
لأن الحياة تتطلب الليونة و التغيير الدائم و تغذية ذواتنا بما هو جديد و مفيد دائما
أملك وقتا ضيقا بعض الشيء بسبب عملي و ظروفي الخاصة لكنني أسعى دائما لرفع التحدي
نبدأ على بركة الله