《تحدي ذوات الهمة》 كُنّاش {مُدَلّلته}

{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

*أستاذة*
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,860
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سيكون الموضوع عبارة عن كناشي الخاص بتحدي ذوات الهمة لنرفع بذواتنا إلى القمة 😍

لأن الحياة تتطلب الليونة و التغيير الدائم و تغذية ذواتنا بما هو جديد و مفيد دائما 🤩

أملك وقتا ضيقا بعض الشيء بسبب عملي و ظروفي الخاصة لكنني أسعى دائما لرفع التحدي 💜

نبدأ على بركة الله💥
 
{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

*أستاذة*
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,860
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
باسم الله الرحمن الرحيم

أفضل بدأ يومي من صلاة الفجر .. ثم أقرأ ما تيسر من القرآن الكريم .. أقرأ أذكار الصباح في طريق الذهاب إلى العمل ..

بعد العودة من العمل "نصف دوام بسبب نظام التفويج" نصلي الضحى ثم أنتظر صلاة الظهر ثم قيلولة خفيفة .

أثناء تأدية الأعمال المنزلية أذكر الله .. و إذا كان العمل يشد الوقت نسمع لبعض الصوتيات ..

برنامجي لهذا الأسبوع


سماع سلسلة "هندسة النجاح" للدكتور رشاد فقيها .

انهاء تلخيص دورة كنت شاركت فيها و عجزت باش نكملها "خاصة بتقوية الشخصية .. تقوية العلاقة الزوجية .. دورة الأم الواعية" .

مواصلة قراءة كتاب "البداية و النهاية" . لأنني انشغلت عن قراءته
 
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