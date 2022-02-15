《تحدي ذوات الهمة》 كُنّاش {مُدَلّلته}

باسم الله الرحمن الرحيم



أفضل بدأ يومي من صلاة الفجر .. ثم أقرأ ما تيسر من القرآن الكريم .. أقرأ أذكار الصباح في طريق الذهاب إلى العمل ..



بعد العودة من العمل "نصف دوام بسبب نظام التفويج" نصلي الضحى ثم أنتظر صلاة الظهر ثم قيلولة خفيفة .



أثناء تأدية الأعمال المنزلية أذكر الله .. و إذا كان العمل يشد الوقت نسمع لبعض الصوتيات ..



برنامجي لهذا الأسبوع





سماع سلسلة "هندسة النجاح" للدكتور رشاد فقيها .



انهاء تلخيص دورة كنت شاركت فيها و عجزت باش نكملها "خاصة بتقوية الشخصية .. تقوية العلاقة الزوجية .. دورة الأم الواعية" .



مواصلة قراءة كتاب "البداية و النهاية" . لأنني انشغلت عن قراءته ​