منحة البطالة في الجزائر

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,264
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
في سابقة تعتبر الأولى افريقيا و في الوقت الراهن عالميا
في عز أزمة كورونا الصحية و الاقتصادية
حيث اغلب دول العالم تعاني من غلاء و ارتفاع الاسعار
و صعوبة العيش و تدني مستوى المعيشة
يعلن رئيس الجمهورية عن منحة مخصصة للعاطلين العمل
و التكفل الصحي بهم
و يعلن رفع الاجور برفع النقط الاستدلالية
في خطوات جريئة و هامة

أنتم أحبتي في اللمة الطيبة

ما رأيكم حول هته الخطوات
و هل من شأنها إراحة المواطن
و هل للدولة القدرة على تجسيدها واقعا

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