منحة البطالة في الجزائر

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
في سابقة تعتبر الأولى افريقيا و في الوقت الراهن عالميا
في عز أزمة كورونا الصحية و الاقتصادية
حيث اغلب دول العالم تعاني من غلاء و ارتفاع الاسعار
و صعوبة العيش و تدني مستوى المعيشة
يعلن رئيس الجمهورية عن منحة مخصصة للعاطلين العمل
و التكفل الصحي بهم
و يعلن رفع الاجور برفع النقط الاستدلالية
في خطوات جريئة و هامة
أنتم أحبتي في اللمة الطيبة
ما رأيكم حول هته الخطوات
و هل من شأنها إراحة المواطن
و هل للدولة القدرة على تجسيدها واقعا
إليكم الخط
في سابقة تعتبر الأولى افريقيا و في الوقت الراهن عالميا
في عز أزمة كورونا الصحية و الاقتصادية
حيث اغلب دول العالم تعاني من غلاء و ارتفاع الاسعار
و صعوبة العيش و تدني مستوى المعيشة
يعلن رئيس الجمهورية عن منحة مخصصة للعاطلين العمل
و التكفل الصحي بهم
و يعلن رفع الاجور برفع النقط الاستدلالية
في خطوات جريئة و هامة
أنتم أحبتي في اللمة الطيبة
ما رأيكم حول هته الخطوات
و هل من شأنها إراحة المواطن
و هل للدولة القدرة على تجسيدها واقعا
إليكم الخط