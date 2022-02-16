منحة البطالة في الجزائر

السلام عليكم

في سابقة تعتبر الأولى افريقيا و في الوقت الراهن عالميا

في عز أزمة كورونا الصحية و الاقتصادية

حيث اغلب دول العالم تعاني من غلاء و ارتفاع الاسعار

و صعوبة العيش و تدني مستوى المعيشة

يعلن رئيس الجمهورية عن منحة مخصصة للعاطلين العمل

و التكفل الصحي بهم

و يعلن رفع الاجور برفع النقط الاستدلالية

في خطوات جريئة و هامة



أنتم أحبتي في اللمة الطيبة



ما رأيكم حول هته الخطوات

و هل من شأنها إراحة المواطن

و هل للدولة القدرة على تجسيدها واقعا