





وبحسب تبون، تُعتبر الجزائر أول دولة بعد أوروبا تُقدم على هذه الخطوة التي تستهدف فئة الشباب في الدولة. و كانت منحة البطالة خليفة هذا المشروع. وعليه لقد تم الاتفاق من قبل الحكومة على أنتكون قيمة منحة التعطل عن الشغل 13ألف دينار يتقاضاها المستحق لحين العثور على عمل، وتدفع الوكالة الوطنية

للتأمين على البطالة منحة بطالة شهرية

وتضمن الحماية الاجتماعية والطبية.

دخلت حيّز التنفيذ ابتداء من شهر آذار مارس، وتكون عملية التسجيل في منحة البطالة Minha Anem يكون من الأنترنت عبر

منصة رقمية جديدة.وقد أصدر الرئيس الجزائري، قرارا برفع قيمة المنحة للعاطلين بشهادات وذلك في إطار خطة الدولة والحكومة لرفع العبئ عن المواطن الجزائري.











منصة رقمية خاصة بالتسجيل في

منحة البطالة minha.anem.dz



تم إطلاق منصة رقمية خاصة بالتسجيل

في منحة البطالة من خلالها سيتم

استدعاء طالبي الشغل المسجلين عبر

موقع وكالة أنام وذلك بداية من 25 فيفري

الماضي / هذا ما كشف عنه وزير العمل

والتشغيل والضمان الإجتماعي في

الجزائر.

اضغط: هنا رابط التسجيل في منحة

البطالة

https://minha.anem.dz/





شروط الإستفادة من منحة البطالة في خطوة جديدة تهدف لمواجهة البطالة في الجزائر، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل، وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية.وبحسب تبون، تُعتبر الجزائر أول دولة بعد أوروبا تُقدم على هذه الخطوة التي تستهدف فئة الشباب في الدولة. و كانت منحة البطالة خليفة هذا المشروع. وعليه لقد تم الاتفاق من قبل الحكومة على أنتكون قيمة منحة التعطل عن الشغل 13ألف دينار يتقاضاها المستحق لحين العثور على عمل، وتدفع الوكالة الوطنيةللتأمين على البطالة منحة بطالة شهريةوتضمن الحماية الاجتماعية والطبية.دخلت حيّز التنفيذ ابتداء من شهر آذار مارس، وتكون عملية التسجيل في منحة البطالة Minha Anem يكون من الأنترنت عبرمنصة رقمية جديدة.وقد أصدر الرئيس الجزائري، قرارا برفع قيمة المنحة للعاطلين بشهادات وذلك في إطار خطة الدولة والحكومة لرفع العبئ عن المواطن الجزائري.تم إطلاق منصة رقمية خاصة بالتسجيلفي منحة البطالة من خلالها سيتماستدعاء طالبي الشغل المسجلين عبرموقع وكالة أنام وذلك بداية من 25 فيفريالماضي / هذا ما كشف عنه وزير العملوالتشغيل والضمان الإجتماعي فيالجزائر.اضغط: هنا رابط التسجيل في منحةالبطالة ​

✔ يجب أن يتراوح عمرك بين 19 و 40 عامًا .



✔ يجب أن يكون طلب العمل الخاص بك مفعل على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل .



✔ يجب أن لا يكون لديك أي نشاط لحسابك الخاص .



✔ يجب ألا تكون قد استفدت من أحد برامج مساعدات الدولة .



✔ يجب أن لا تكون لديك أي استفادة من الصندوق الوطني للتقاعد .



✔ يجب أن يكون عدد التوجيهات المرفوضة في إطار عروض العمل أقل من اثنين(2) .



✔ يجب أن يكون الزوج(ة) غير مستفيدا من أي دخل أجري أو دخل للحساب الخاص .



✔ يجب أن تكون طالب عمل لأول مرة (لم تعمل من قبل) ولست طالبًا في الجامعة أو في طور تكوين مهني .



✔ يجب عليك تبرير موقفك من الخدمة الوطنية .











الوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة ​