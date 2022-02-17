انت لست متأخر ..

‏انت لست متأخرا ..

أنت في توقيتك المناسب !!



• أحدهم أعزب

و تزوج في عمر 20 سنة،

ولم ينجب طفلا إلا بعد 10 سنوات ..

و آخر تزوج في عمر 30،

و أنجب طفلاً بعد سنة.



• وإحداهن تزوجت في عمر 22

وزوجها أشقاها ..

وأخرى تزوجت في عمر 34

وزوجها أسعدها.



• أحدهم تخرّج من الجامعة

في عمر 22 سنة، ‏

وأنتظر 5 سنوات ليحصل على وظيفة ..

وآخر تخرج في عمر 27 سنة

و كان حلمه الوظيفي

في انتظاره فور تخرجه.



• أحدهم أصبح مدير شركة

في عمر 25

وتوفي في عمر 45 ..

آخر أصبح مدير شركة

في عمر 50 سنة

وتوفي في عمر 90.



...



فـاعمل في "توقيتك" فقط ..

‏قد "يُصوّر" لك أنهم متقدمون عليك

أو متأخرون عنك.



أعلم أنك لست مُتقدّما على أحد،

وفي ذات الوقت لست مُتأخّرا،

أنت فقط تعمل في "توقيتك"

الذي وقّته الله لك.



عش مرتاح البال ..

مُطمئن الحال ..



...



الزمن وسيلة بيد الله ..

يسيره كيف يشاء ..

ويمنحك ما شاء

متى ما حان توقيته لك

كل شيء عنده بمقدار



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