تحلية مهلبية

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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محل الإقامة
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الجنس
أنثى
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بسم الله الرحمن الرحيم

السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ

أعضاء و زوار و مشرفي منتدى الطبخ

طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية

تحية طيبة للجميع ..

أمـا بعد ،،


اليوم حبيت نشاركم وصفة ل تحلية تسمى
المهلبية و لي اخدتها من عند امي
نخليكم مع الخطوات ....

مكونات الطبقة 1

حليب
سكر
نشا
مسحوق كاكاو بني
شكولاته سواء علبة او شكولاته الحلويات

ناخد غرفية هي لي ديت بيها الكيل
نعمرها بالحليب وفي كل غرفية نحط كاس الا ربع نتاع شاي من النشا
نحل المايزينة في شويا حليب
ونضيفلها ملعقة صغيرة مسحوق كاكاو بني
هنا درت 1 لتر بالتقريب

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بعدها نوضعها فوق النار مع التحريك المستمر

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حتى تبدا تغلي و ننزعها من النار
ونسكبها في الطبق

ونحضر الطبقة الثانية بنفس الكيفية
فكل غرفية عصير نحط كاس الا ربع نشا و 4 ملاعق سكر حسب ذوقكم

اختاريت هنا مشروب غازي للبرتقال تقدروا تحطو ليمون

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ونحطها فوق النار

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بين الطبقة و الطبقة حطيت بسكويت اي نوع تختاروه يجي اروع خاصة لي تكون في شكولاته

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في اخر الطبقة فوقها نوضع كاوكاو او جوز الهند

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ونقدمها باردة بعدما وضعتها في الثلاجة

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