MiRInGI ALGeRia
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 23 جويلية 2017
- المشاركات
- 617
- النقاط
- 517
- محل الإقامة
- alg
- الجنس
- ذكر
ألسلام عليكم
متوفر 250 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp
1 دولار =190 دج
العمولة يتحملها المشتري
الدفع عن طريق ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
متوفر 250 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp
1 دولار =190 دج
العمولة يتحملها المشتري
الدفع عن طريق ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا