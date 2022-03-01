عرض بيع متوفر 250 دولار سكريل 190 دج بريدي موب / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MiRInGI ALGeRia
المبلغ المتاح
250.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
MiRInGI ALGeRia

MiRInGI ALGeRia

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
617
النقاط
517
محل الإقامة
alg
الجنس
ذكر
ألسلام عليكم
متوفر 250 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp
1 دولار =190 دج
العمولة يتحملها المشتري
الدفع عن طريق ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
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