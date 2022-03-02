حياتي تبدلت

السلام.عليكم يوم.سجلت في هد منتدى بغيت نحكي.شوي همي ونفوج.على قلبي

وحجا لي خلاتني نجي.لهد منتدى هو كنت تصرى مشاكل ليني وبين زوجي وكنت نشكيله ويوم قالي انت عندك سوء نسة وموسوسة وقلبك مشي صافي في هذ لحظة عرفت مرهش يسمعني وريحاول يساندني ويحل معايا مشكل وانما لقيته يبعد عليا ويكره مني وحسيته تبدل من جيهتي