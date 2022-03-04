MESSI23000
:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 10,427
- النقاط
- 351
السلام عليكم متوفر 130 دولار SKRIL
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 205 دج
العمولة يتحملها المشتري
ملاحظة اقل مبلغ للبيع 100$
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 205 دج
العمولة يتحملها المشتري
ملاحظة اقل مبلغ للبيع 100$
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا