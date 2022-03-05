أنا سني/ة سلفي/ة

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:: مشرفة أقسام الشريعة الإسلامية::
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( أنا سُنِّية سلفية )
يعني: أنا متبعٌة لكتاب اللَّه عزَّ وجل وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح
ودليلي على تسميتي هذه
1⃣ ( سُــــــــــــنِّية )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فمن رغب عن *سنَّتي* فليس منِّي ) متفق عليه.
المصدر: صحيح البخاري (٥٠٦٣)، وصحيح مسلم (١٤٠١).
2⃣ ( سـَـــــــــلَفِية )
قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها في مرض موته: ( اتقي اللَّه واصبري ، فإنِّي نعم *السلف* أنا لكِ ) متفق عليه.
المصدر : صحيح البخاري (٦٢٨٥)، وصحيح مسلم (٢٤٥٠).
فرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم هو إمام أهل السنَّة والجماعة و سيد السلف الصالح
✍ هذه أدلَّتي
وأتحدى
*جميع أهل البدع
من كل الطوائف والفرق والجماعات والأحزاب
أن يأتوا بدليل واحد
من الكتاب والسنَّة
على صحة مناهجهم ومسمياتهم
منقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( أنا سُنِّية سلفية )
يعني: أنا متبعٌة لكتاب اللَّه عزَّ وجل وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح
ودليلي على تسميتي هذه
1⃣ ( سُــــــــــــنِّية )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فمن رغب عن *سنَّتي* فليس منِّي ) متفق عليه.
المصدر: صحيح البخاري (٥٠٦٣)، وصحيح مسلم (١٤٠١).
2⃣ ( سـَـــــــــلَفِية )
قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها في مرض موته: ( اتقي اللَّه واصبري ، فإنِّي نعم *السلف* أنا لكِ ) متفق عليه.
المصدر : صحيح البخاري (٦٢٨٥)، وصحيح مسلم (٢٤٥٠).
فرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم هو إمام أهل السنَّة والجماعة و سيد السلف الصالح
✍ هذه أدلَّتي
وأتحدى
*جميع أهل البدع
من كل الطوائف والفرق والجماعات والأحزاب
أن يأتوا بدليل واحد
من الكتاب والسنَّة
على صحة مناهجهم ومسمياتهم
منقول