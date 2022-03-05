أنا سني/ة سلفي/ة

زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: مشرفة أقسام الشريعة الإسلامية::
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

📢 ( أنا سُنِّية سلفية ) 🔊

👈🏻 يعني: أنا متبعٌة لكتاب اللَّه عزَّ وجل وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح ⛺

📝 ودليلي على تسميتي هذه 👇🏻

1⃣ ( سُــــــــــــنِّية ) 👇🏻

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فمن رغب عن *سنَّتي* فليس منِّي ) متفق عليه.

📕 المصدر: صحيح البخاري (٥٠٦٣)، وصحيح مسلم (١٤٠١).

2⃣ ( سـَـــــــــلَفِية ) 👇🏻

قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها في مرض موته: ( اتقي اللَّه واصبري ، فإنِّي نعم *السلف* أنا لكِ ) متفق عليه.

📕 المصدر : صحيح البخاري (٦٢٨٥)، وصحيح مسلم (٢٤٥٠).

👈🏻 فرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم هو إمام أهل السنَّة والجماعة و سيد السلف الصالح ⛺

✍ هذه أدلَّتي 📝

وأتحدى 👊🏻
*جميع أهل البدع 🔥

👈🏻 من كل الطوائف والفرق والجماعات والأحزاب 📛❌

أن يأتوا بدليل واحد ☝🏻
👈🏻 من الكتاب والسنَّة 📖
على صحة مناهجهم ومسمياتهم❗❗❗❗

منقول
 
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