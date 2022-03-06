هل يجوز للراقي أن يضرب من به مس من أجل إخراج الجني؟ - الشيخ صالح الفوزان

السؤال :

هل يجوز لمن يرقي من به مس أن يضرب الجني لكي يخرج، سواء بعد الرقية أو أثناءها؟



الجواب:

إذا تحقق أن فيه مساً من الجن ولم يخرج فله أن يضربه، لكن لازم يكون هذا على يد إنسان حاذق وعارفٍ بأحوال الجن وأحوال المصروعين،

ليس كل واحد يأتي له بعصا ويضرب المسكين هذا، ربما أنه ما فيه جن، ربما أنه ما فيه جن مريض،

ليس كل مريض يصير فيه جن، تأتي لك بخشبة وتضربه!

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فتاوى الشيخ صالح الفوزان المستخرجة من دروس شرح الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (858 سؤال وجواب) ​