

السؤال:

هل يجوز للأطفال الصغار أن يقرأوا القرآن من المصحف بدون وضوء؟



الجَوَابُ :

يؤمرون بالوضوء، وإذا حصل من بعضهم أنه يمس القرآن فيتسامح في هذا بالنسبة للطفل لكن ما يترك،

يؤمر بالوضوء يؤمر به لكن لو وقع منه شيء وهو طفل ما يعرف الأشياء هذه يتسامح فيه لأنه يتعلم القرآن

وكانوا من قديم أنهم كانوا يعلمون الأطفال القرآن ويكتبون لهم الآيات في ألواح يقرؤونها فيتسامح في هذا لأجل التعليم لكن يدربون على الوضوء ويؤمرون به، نعم.

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فتاوى الشيخ صالح الفوزان المستخرجة من دروس شرح كتاب العمدة في الفقه عدد ٣٠٢٢ سؤال وجواب ​