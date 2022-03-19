سكّان ولاية بجاية طمنونا

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,324
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
قبل ساعة من الآن ذيع خبر أن هزة أرضية شعر بها السكان وبلغت قوتها 5.5 درجات.. هزة أرضية تضرب ولاية بجاية شمالي #الجزائر

أسأل الله أن يحفظ أهلها ويحفظنا بحفظه
أرجوا أن تخبرونا ان كان هناك من لديه أي خبر
 
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