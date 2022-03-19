سكّان ولاية بجاية طمنونا

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السلام عليكم ورحمة الله
قبل ساعة من الآن ذيع خبر أن هزة أرضية شعر بها السكان وبلغت قوتها 5.5 درجات.. هزة أرضية تضرب ولاية بجاية شمالي #الجزائر
أسأل الله أن يحفظ أهلها ويحفظنا بحفظه
أرجوا أن تخبرونا ان كان هناك من لديه أي خبر
قبل ساعة من الآن ذيع خبر أن هزة أرضية شعر بها السكان وبلغت قوتها 5.5 درجات.. هزة أرضية تضرب ولاية بجاية شمالي #الجزائر
أسأل الله أن يحفظ أهلها ويحفظنا بحفظه
أرجوا أن تخبرونا ان كان هناك من لديه أي خبر