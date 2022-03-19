سكّان ولاية بجاية طمنونا

السلام عليكم ورحمة الله

قبل ساعة من الآن ذيع خبر أن هزة أرضية شعر بها السكان وبلغت قوتها 5.5 درجات.. هزة أرضية تضرب ولاية بجاية شمالي #الجزائر



أسأل الله أن يحفظ أهلها ويحفظنا بحفظه

أرجوا أن تخبرونا ان كان هناك من لديه أي خبر ​