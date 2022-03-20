عند الغنم بزاف وما يصليش

قالكم كاين واحد عندو الغنم بزاف بزاف بصح ما يصليش واحد المره جاه الامام تاع المنطقة نتاعو وقالوا انت لوكان تزيد تصلي الغنم نتاعك يوليو الضعف مالا هذاك السيد داه الطمع و عاد يصلي باه يزيد العدد نتاع الغنم وكل مرة يصلي يموتلوا 4 ولا 5 والسيد صابر يقول ضرك يزيدو ضرك يزيدو حتى بقى ليه كبش واحد فات عليه والكبش يقول بع بع بع ما حبش يسكت دار عندو السيد وقالوا :بلع علي فمـــك تزيد تهدر نصلي عليك 2 ركعات نجيبك ميت