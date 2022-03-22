قال حاتم07: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته





بطارية هاتفك تفرغ بسرعة



الكثير من الناس يعانوا من انخفاض بطارية الهاتف ومايعرفوش السبب



السبب هو كثرة الألوان في خلفية هاتفك ، يجب التقليل من الألوان أو وضع اللون الأسود أفضل حل

في الشاشة الرئيسية و شاشة الغلق

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معلومة رائعة ودقيقة.. أشاطرك الرأي فيها صديقي

وأزيد بعض المعلومات الإضافية المهمة التي _تساعد على عــدم استنزااااف ونفاااااد بطارية الهاتف بسرعة.. وهي على التوالي/

1- وجوب حذف التطبيقات التي لسنا في حاجة إليها والتي لا نستخدمها . (ونفس الشئ في الكمبيوتر.. مع البرامج)

2- الدخول الى اعدادات الطبيقات والقيام بعمل -توقيف للتحديث التلقائي للتطبيق _وهذا هـــــــام جدا . ( ونفس الشئ في الكمبيوتر.. عمل توقيف التحديث التلقائي للبرامج وهو ما من شأنه أن لا يجعل ثقـــــل الهاتف أو الكمبيوتر .. ويجعل الأنترنت أسرع )

3- غلق التطبيقات التي تعمل في الخلفية .

4- إطفاء أو عمل وضع الطيران للهاتف أثناء عملية الشحن .

5- وجوب شحن الهاتف عند انخفاض البطارية الى نسبة 30 بالمئة كحد أدنى وليس أقل وذالك من اجل الحفاظ عليها وديموماتها .

6- تفعيل وضع توفير الطاقة عند إنخفاض نسبة البطارية.

7- القيام بإعادة تشغيل الهاتف مرة كل 24ساعة ( يكون أمر رائع لاستراحة ذاكرته والتخلص من بعض ملفات تصفح الانترنت العالقة)

وأخيرا .. ينصح باستعمال شاحن أصلي أو شاحن ذو جودة عاليـة _ مع الانتباه الى بطارية الهاتف فإن كانت قد انتفخت.. فهنا يتعين تغييرها .