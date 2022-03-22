بطارية هاتفك تفرغ بسرعة🤔

وأزيد بعض المعلومات الإضافية المهمة التي _تساعد على عــدم استنزااااف ونفاااااد بطارية الهاتف بسرعة.. وهي على التوالي/
1- وجوب حذف التطبيقات التي لسنا في حاجة إليها والتي لا نستخدمها . (ونفس الشئ في الكمبيوتر.. مع البرامج) 2- الدخول الى اعدادات الطبيقات والقيام بعمل -توقيف للتحديث التلقائي للتطبيق _وهذا هـــــــام جدا . ( ونفس الشئ في الكمبيوتر.. عمل توقيف التحديث التلقائي للبرامج وهو ما من شأنه أن لا يجعل ثقـــــل الهاتف أو الكمبيوتر .. ويجعل الأنترنت أسرع ) 3- غلق التطبيقات التي تعمل في الخلفية .
4- إطفاء أو عمل وضع الطيران للهاتف أثناء عملية الشحن .
5- وجوب شحن الهاتف عند انخفاض البطارية الى نسبة 30 بالمئة كحد أدنى وليس أقل وذالك من اجل الحفاظ عليها وديموماتها .
6- تفعيل وضع توفير الطاقة عند إنخفاض نسبة البطارية.
7- القيام بإعادة تشغيل الهاتف مرة كل 24ساعة ( يكون أمر رائع لاستراحة ذاكرته والتخلص من بعض ملفات تصفح الانترنت العالقة)
وأخيرا .. ينصح باستعمال شاحن أصلي أو شاحن ذو جودة عاليـة _ مع الانتباه الى بطارية الهاتف فإن كانت قد انتفخت.. فهنا يتعين تغييرها .