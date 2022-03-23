أحاديث ﻻتصح عن رمضان

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
18,623
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
أحاديث ﻻتصح عن رمضان

🚫 (رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار)
📚[ ضعيف الجامع: 2135 ]

🚫 (لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان)
📚 [ ضعيف الترغيب والترهيب: 302 ]

🚫 (اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)
📚[ ضعيف الجامع: 4395]

🚫 (من أفطر يوماً في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه)
📚 [ ضعيف الجامع: 5462]

🚫 (من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواه)
📚[ضعيف الترغيب: 1/294]

🚫 (إن شهر رمضان معلق بين السماء والأرض؛ لا يرفع إلا بزكاة الفطر)
📚 [ ضعيف الجامع: 1886]

🚫 (صوموا تصحوا)
📚 [ ضعيف الجامع: 3504 ]

🚫 (نوم الصائم عبادة)
📚[ ضعيف الجامع: 5972 ]

🚫 (قصة المرأتين اللتين وقعتا في الغيبة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرّم الله عز وجل)
📚 [ الضعيفة: 519]

🚫 (أحب عبادي إلي أسرعهم فطراً)
📚[ الموسوعة في الأحاديث الضعيفة: 12/11]

🚫 (إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان فتبرز الحور العين)
📚[ ضعيف الترغيب: 594]

🚫 (إن الله ينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله من أنفسكم خيراً)
📚 [ ضعيف الترغيب: 492 ]

🚫 (إن لله في كل ليلة من رمضان (600) ألف عتيق من النار فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد كل من مضى)
📚[ ضعيف الترغيب: 598 ]

🚫 (ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب)
📚 [ ضعيف الترغيب: 600 ]

🚫 (الصائم في السفر كالمفطر في الحضر)
📚[ ضعيف الترغيب: 643 ]

🚫 (رمضان بالمدنية خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان)
📚[ ضعيف الترغيب: 1/382 ]

🚫 (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي)
📚 [ السلسة الضعيفة: 401 ]

🚫 (من اعتكف عشراً في رمضان كان كحجتين وعمرتين)
📚 [ السلسلة الضعيفة: 518]​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top