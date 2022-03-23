أحاديث ﻻتصح عن رمضان(رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار)[ ضعيف الجامع: 2135 ](لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان)[ ضعيف الترغيب والترهيب: 302 ](اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)[ ضعيف الجامع: 4395](من أفطر يوماً في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه)[ ضعيف الجامع: 5462](من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواه)[ضعيف الترغيب: 1/294](إن شهر رمضان معلق بين السماء والأرض؛ لا يرفع إلا بزكاة الفطر)[ ضعيف الجامع: 1886](صوموا تصحوا)[ ضعيف الجامع: 3504 ](نوم الصائم عبادة)[ ضعيف الجامع: 5972 ](قصة المرأتين اللتين وقعتا في الغيبة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرّم الله عز وجل)[ الضعيفة: 519](أحب عبادي إلي أسرعهم فطراً)[ الموسوعة في الأحاديث الضعيفة: 12/11](إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان فتبرز الحور العين)[ ضعيف الترغيب: 594](إن الله ينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله من أنفسكم خيراً)[ ضعيف الترغيب: 492 ](إن لله في كل ليلة من رمضان (600) ألف عتيق من النار فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد كل من مضى)[ ضعيف الترغيب: 598 ](ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب)[ ضعيف الترغيب: 600 ](الصائم في السفر كالمفطر في الحضر)[ ضعيف الترغيب: 643 ](رمضان بالمدنية خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان)[ ضعيف الترغيب: 1/382 ](إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي)[ السلسة الضعيفة: 401 ](من اعتكف عشراً في رمضان كان كحجتين وعمرتين)[ السلسلة الضعيفة: 518]​