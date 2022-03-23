إلياس
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أحاديث ﻻتصح عن رمضان
(رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار)
[ ضعيف الجامع: 2135 ]
(لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان)
[ ضعيف الترغيب والترهيب: 302 ]
(اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)
[ ضعيف الجامع: 4395]
(من أفطر يوماً في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه)
[ ضعيف الجامع: 5462]
(من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواه)
[ضعيف الترغيب: 1/294]
(إن شهر رمضان معلق بين السماء والأرض؛ لا يرفع إلا بزكاة الفطر)
[ ضعيف الجامع: 1886]
(صوموا تصحوا)
[ ضعيف الجامع: 3504 ]
(نوم الصائم عبادة)
[ ضعيف الجامع: 5972 ]
(قصة المرأتين اللتين وقعتا في الغيبة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرّم الله عز وجل)
[ الضعيفة: 519]
(أحب عبادي إلي أسرعهم فطراً)
[ الموسوعة في الأحاديث الضعيفة: 12/11]
(إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان فتبرز الحور العين)
[ ضعيف الترغيب: 594]
(إن الله ينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله من أنفسكم خيراً)
[ ضعيف الترغيب: 492 ]
(إن لله في كل ليلة من رمضان (600) ألف عتيق من النار فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد كل من مضى)
[ ضعيف الترغيب: 598 ]
(ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب)
[ ضعيف الترغيب: 600 ]
(الصائم في السفر كالمفطر في الحضر)
[ ضعيف الترغيب: 643 ]
(رمضان بالمدنية خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان)
[ ضعيف الترغيب: 1/382 ]
(إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي)
[ السلسة الضعيفة: 401 ]
(من اعتكف عشراً في رمضان كان كحجتين وعمرتين)
[ السلسلة الضعيفة: 518]
(رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار)
[ ضعيف الجامع: 2135 ]
(لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان)
[ ضعيف الترغيب والترهيب: 302 ]
(اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)
[ ضعيف الجامع: 4395]
(من أفطر يوماً في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه)
[ ضعيف الجامع: 5462]
(من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواه)
[ضعيف الترغيب: 1/294]
(إن شهر رمضان معلق بين السماء والأرض؛ لا يرفع إلا بزكاة الفطر)
[ ضعيف الجامع: 1886]
(صوموا تصحوا)
[ ضعيف الجامع: 3504 ]
(نوم الصائم عبادة)
[ ضعيف الجامع: 5972 ]
(قصة المرأتين اللتين وقعتا في الغيبة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرّم الله عز وجل)
[ الضعيفة: 519]
(أحب عبادي إلي أسرعهم فطراً)
[ الموسوعة في الأحاديث الضعيفة: 12/11]
(إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان فتبرز الحور العين)
[ ضعيف الترغيب: 594]
(إن الله ينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله من أنفسكم خيراً)
[ ضعيف الترغيب: 492 ]
(إن لله في كل ليلة من رمضان (600) ألف عتيق من النار فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد كل من مضى)
[ ضعيف الترغيب: 598 ]
(ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب)
[ ضعيف الترغيب: 600 ]
(الصائم في السفر كالمفطر في الحضر)
[ ضعيف الترغيب: 643 ]
(رمضان بالمدنية خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان)
[ ضعيف الترغيب: 1/382 ]
(إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي)
[ السلسة الضعيفة: 401 ]
(من اعتكف عشراً في رمضان كان كحجتين وعمرتين)
[ السلسلة الضعيفة: 518]