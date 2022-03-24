سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,136
- النقاط
- 71
- العمر
- 60
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
● الجنة بالنسبة لي ليست مجرد حقيقة قادم
● إنها المواعيد التي تم تأجيلها رُغماً عني ، والأماكن التي لا تستطيع الأرض مَنحي إياها.
● إنها الحب الذي بخلت به الدنيا ، والفرح الذي لا تتسع له الأرض.
● إنها الوجوه التي أشتاقها ، والوجوه التي حُرمت منها.
● إنها نهايات الحدود ، وبدايات إشراقات الوعود.
● إنها استقبال الفرح ، ووداع المعاناة والحرمان.
● الجنة زمن الحصول على الحريات فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولاخوف من القادم والمجهول.
● الجنة موت المُحرمات ، وموت المَمنوعات ، وموت السُلطات.
● الجنة موت الملل ، موت التعب ، موت اليأس.
● الجنة موت الموت.
● فى الجنة لن نفترق ، ولن نخاف البعد ولا الموت ولا الظروف ولا السفر.
● فى الجنة لن نغـار ، ولن ننام ، ولن نتعب .
● فى الجنة لا بكاء ، ولا جروح ، ولا دموع ، ولا ألم.
● في الجنة ستموت خُصيلات الشّيب ، وهالات العين ، وأجهاد السهر ، و دموع الحنين.
● في الجنة سنكون أجمل بكثييير.
● فى الجنة سنرى رسول الله ﷺ.
● فى الجنة سنرى الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
● أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم فى الفردوس الأعلى
آمين.
● إنها المواعيد التي تم تأجيلها رُغماً عني ، والأماكن التي لا تستطيع الأرض مَنحي إياها.
● إنها الحب الذي بخلت به الدنيا ، والفرح الذي لا تتسع له الأرض.
● إنها الوجوه التي أشتاقها ، والوجوه التي حُرمت منها.
● إنها نهايات الحدود ، وبدايات إشراقات الوعود.
● إنها استقبال الفرح ، ووداع المعاناة والحرمان.
● الجنة زمن الحصول على الحريات فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولاخوف من القادم والمجهول.
● الجنة موت المُحرمات ، وموت المَمنوعات ، وموت السُلطات.
● الجنة موت الملل ، موت التعب ، موت اليأس.
● الجنة موت الموت.
● فى الجنة لن نفترق ، ولن نخاف البعد ولا الموت ولا الظروف ولا السفر.
● فى الجنة لن نغـار ، ولن ننام ، ولن نتعب .
● فى الجنة لا بكاء ، ولا جروح ، ولا دموع ، ولا ألم.
● في الجنة ستموت خُصيلات الشّيب ، وهالات العين ، وأجهاد السهر ، و دموع الحنين.
● في الجنة سنكون أجمل بكثييير.
● فى الجنة سنرى رسول الله ﷺ.
● فى الجنة سنرى الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
● أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم فى الفردوس الأعلى
آمين.