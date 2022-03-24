● الجنة بالنسبة لي ليست مجرد حقيقة قادم

● إنها المواعيد التي تم تأجيلها رُغماً عني ، والأماكن التي لا تستطيع الأرض مَنحي إياها.

● إنها الحب الذي بخلت به الدنيا ، والفرح الذي لا تتسع له الأرض.

● إنها الوجوه التي أشتاقها ، والوجوه التي حُرمت منها.

● إنها نهايات الحدود ، وبدايات إشراقات الوعود.

● إنها استقبال الفرح ، ووداع المعاناة والحرمان.

● الجنة زمن الحصول على الحريات فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولاخوف من القادم والمجهول.

● الجنة موت المُحرمات ، وموت المَمنوعات ، وموت السُلطات.

● الجنة موت الملل ، موت التعب ، موت اليأس.

● الجنة موت الموت.

● فى الجنة لن نفترق ، ولن نخاف البعد ولا الموت ولا الظروف ولا السفر.

● فى الجنة لن نغـار ، ولن ننام ، ولن نتعب .

● فى الجنة لا بكاء ، ولا جروح ، ولا دموع ، ولا ألم.

● في الجنة ستموت خُصيلات الشّيب ، وهالات العين ، وأجهاد السهر ، و دموع الحنين.

● في الجنة سنكون أجمل بكثييير.

● فى الجنة سنرى رسول الله ﷺ.

● فى الجنة سنرى الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.

● أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم فى الفردوس الأعلى

آمين .