تعتبر هاته أول رواية لي أتشرف بتحميلها معكم وستكون لي روايات دينية أخرى " في غمرات الغفلة " و " رواية ضباب "

عذرا عن الأخطاء الواردة لكن ما يهم حقا هو أن تصل الرسالة .

ورسالتنا لليوم هي العفة .

هي رواية تطمئن قلوب الفتيات أن الزواج رزق من الله كتب لهن قبل أن يولدن حتى ولا حاجة منهن لعلاقات دنيئة ليثبتن أنوثتهن فالعفة لا تباع ولا تشتر .

العفة أسمى من أن نتخطاها ونجعلها رداءات بالية نختبىء داخلها وقت الحاجة .

العفة صون لكرامتك وكرامة أبيك وأهلك وقبيلتك

فلا تهدميها في دقائق

لا تجعليها أهون عليك من أن يذل والدك

لا تجعليها أهون من أن يهان أخيك

لا تجعليها أهون من أن تتمنى أمك أنها لم تنجبك

أحسني التصرف ولو أذنبت ، فالخطأ ليس في الذنب بل في الإصرار عليه وعدم التوبة !

قال تعالى {أفمِن هذا الحديث تعجبون ، وتضحكون ولا تبكون ، وأنتم سامدون ، فاسجدوا لله واعبدوا } النجم

جعلنا الله وإياكم ممن نذنب فنستغفر و لا ممن يزين لنا الشيطان سوء أعمالنا فنغفل.