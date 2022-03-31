سعد606
:: عضو مُتميز ::
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لا يباع ولا يشترى بل هو قابع في قلب من تربى
وليس الفقير من فقد الذهب إنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب الأسرة:
حين ارسل لي ابني صورة ( نخلة ) وطلب مني أن اكتب منشورا اسقط من خلاله مشاعري نحوها.اتجه فكري مباشرة نحو معاني الاسرة المصدر الرئيس للشعور بالامن النفسي.
الاسرة بالنسبة لي كهذه النخلة، مهما كبرت اظل صغيرا تحتها، تلفني بجريدها، ورغم وخز بعض شوكها الا ان حلاوة تمرها، وكرم عطاءها ينسيني كل الم. النخلة هي امي، وهي اختي اذا غابت امي، وهي ابي، و اخي اذا غاب ابي...ببساطة النخلة هي كلنا، او بعضنا، هي حضن الاسرة، هي ذلك الاحساس العذب بكلمة: اهلي واماليا، هي دارنا، وخاوتي.
مخ الهدرة:لا خير فينا اذا تشتت اسرنا، ولا خير فينا اذا تنكرنا لاصلنا.
وليس الفقير من فقد الذهب إنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب الأسرة:
حين ارسل لي ابني صورة ( نخلة ) وطلب مني أن اكتب منشورا اسقط من خلاله مشاعري نحوها.اتجه فكري مباشرة نحو معاني الاسرة المصدر الرئيس للشعور بالامن النفسي.
الاسرة بالنسبة لي كهذه النخلة، مهما كبرت اظل صغيرا تحتها، تلفني بجريدها، ورغم وخز بعض شوكها الا ان حلاوة تمرها، وكرم عطاءها ينسيني كل الم. النخلة هي امي، وهي اختي اذا غابت امي، وهي ابي، و اخي اذا غاب ابي...ببساطة النخلة هي كلنا، او بعضنا، هي حضن الاسرة، هي ذلك الاحساس العذب بكلمة: اهلي واماليا، هي دارنا، وخاوتي.
مخ الهدرة:لا خير فينا اذا تشتت اسرنا، ولا خير فينا اذا تنكرنا لاصلنا.
اللهم بلغنا رمضان ، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهموم ،
اشتقنا يا رمضان اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات ،
و تسخير الكون و الحياة ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله .
اشتقنا يا رمضان اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات ،
و تسخير الكون و الحياة ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله .