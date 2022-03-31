‏ الأدب

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,159
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
لا يباع ولا يشترى بل هو قابع في قلب من تربى
وليس الفقير من فقد الذهب إنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب الأسرة:
حين ارسل لي ابني صورة ( نخلة ) وطلب مني أن اكتب منشورا اسقط من خلاله مشاعري نحوها.اتجه فكري مباشرة نحو معاني الاسرة المصدر الرئيس للشعور بالامن النفسي.
الاسرة بالنسبة لي كهذه النخلة، مهما كبرت اظل صغيرا تحتها، تلفني بجريدها، ورغم وخز بعض شوكها الا ان حلاوة تمرها، وكرم عطاءها ينسيني كل الم. النخلة هي امي، وهي اختي اذا غابت امي، وهي ابي، و اخي اذا غاب ابي...ببساطة النخلة هي كلنا، او بعضنا، هي حضن الاسرة، هي ذلك الاحساس العذب بكلمة: اهلي واماليا، هي دارنا، وخاوتي.
مخ الهدرة:لا خير فينا اذا تشتت اسرنا، ولا خير فينا اذا تنكرنا لاصلنا.
اللهم بلغنا رمضان ، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهموم ،
اشتقنا يا رمضان اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات ،
و تسخير الكون و الحياة ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله .
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,159
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال إلياس:
بارك الله فيك أخي على الموضوع الرائع جعلها في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
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السلام عليكم
أسعدني ردكم وتعطيركم للموضوع فجزاكم الله الفردوس إن شاء الله
ودمتم بحفظ الله ورعايته
 
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