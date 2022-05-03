الاسرة بالنسبة لي كهذه النخلة، مهما كبرت اظل صغيرا تحتها، تلفني بجريدها، ورغم وخز بعض شوكها الا ان حلاوة تمرها، وكرم عطاءها ينسيني كل الم. النخلة هي امي، وهي اختي اذا غابت امي، وهي ابي، و اخي اذا غاب ابي...ببساطة النخلة هي كلنا، او بعضنا، هي حضن الاسرة، هي ذلك الاحساس العذب بكلمة: اهلي واماليا، هي دارنا، وخاوتي.

مخ الهدرة: لا خير فينا اذا تشتت اسرنا، ولا خير فينا اذا تنكرنا لاصلنا.