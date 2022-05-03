الأسرة

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,405
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
حين ارسل لي ابني هذه الصورة، وطلب مني أن اكتب منشورا اسقط من خلاله مشاعري نحوها.اتجه فكري مباشرة نحو معاني الاسرة المصدر الرئيس للشعور بالامن النفسي.
الاسرة بالنسبة لي كهذه النخلة، مهما كبرت اظل صغيرا تحتها، تلفني بجريدها، ورغم وخز بعض شوكها الا ان حلاوة تمرها، وكرم عطاءها ينسيني كل الم. النخلة هي امي، وهي اختي اذا غابت امي، وهي ابي، و اخي اذا غاب ابي...ببساطة النخلة هي كلنا، او بعضنا، هي حضن الاسرة، هي ذلك الاحساس العذب بكلمة: اهلي واماليا، هي دارنا، وخاوتي.
مخ الهدرة: لا خير فينا اذا تشتت اسرنا، ولا خير فينا اذا تنكرنا لاصلنا.
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
19,324
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الأسرة هي أساس صلاح المجتمع و الأمة
الأسرة هي نواة الأساسية لنجاح المجتمع
الأسرة هي من يخرج منها الصالح و الفاسد
بورك فيك على الموضوع الرائع جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
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