سلسلة إكتشف الرقم السري













السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير

إن شاء الله تكونوا بخير في صحة و



عافية .



لهواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في

موسمها الثالث

لن اطيل اكثر



عنوان اللعبة :





















تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار



من 1 الى10 و من 11 الى 20

لاكتشاف الرقم السري



الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام



مثل هذا :











اقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي









1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور







3- في حال استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه





4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة

الجوائز:



الفائزون في الاعداد سيتم تكريمهم في نهاية الشهر بوسام