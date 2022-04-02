سلسلة إكتشف الرقم السري

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى


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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير
إن شاء الله تكونوا بخير في صحة و

عافية .

لهواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في
موسمها الثالث
لن اطيل اكثر

عنوان اللعبة :




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تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار

من 1 الى10 و من 11 الى 20
لاكتشاف الرقم السري

الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام

مثل هذا :



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اقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي

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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير

فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور



3- في حال استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه


4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة


الجوائز:

الفائزون في الاعداد سيتم تكريمهم في نهاية الشهر بوسام

ششششششششششششش.gif







هذا الموضوع فتح لتتعرفو على اللعبة واي اسئلة اطروحها هنا



نلتقي مع العدد الاول ....





دمتم بخير
 
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