سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الأول

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,153
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى


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تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري




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تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا :




للتذكير :

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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير

فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور

3- في استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه

4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة







دمتم بخير
 
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