قل لأحلامك المستحيلة

‏" وكانَ اللهُ على كلِّ شيءٍ مُقتدِراً "

‏وقُل لأمنياتك التي طال انتظارها :

‏" يأتِ بها اللهُ إنَّ اللهَ لطيفٌ خبير "

‏واذا ضاعت عليك فرصة واحترق قلبك عليها

‏أطفئ لهيبها بهذه الآية :

‏" عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها "

اترك كل الهموم التي مالت بك إلى الله

‏كل الأثقال التي حنت ظهرك

‏كل الفواجع التي صدمت قلبك

‏كل الخيبات التي خدشت صدرك

‏كل ما قد يجعلك تنطفئ مرة تلو الآخرى

‏كل ما يقيد خطواتك ويُوسع فيك الشعور بالعجز

‏كل ما يضيق عليك ويجعلك تنطوئ وحيدًا في الظلمات

‏حاربه ما استطعت بالدعاء ..!..

"سيمضي القلق بكل تأكيد ،

‏وستأتي الراحة بعد هذا الكمّ من العناء ،

‏سيعوّض الله توتر المشاعر ،

‏واضطراب الأمل

‏وخوف المستقبل

‏بكل ما هو جميل ،

‏فقط ثق بالله واعمل ولا تيأس

‏ليست صدفه أن تقرأ هذا المنشور الآن

‏أعلم بأنك متعب والحياه قاسية نوعاً ما، لكن أريدك أن تعلم بأن كل مر سيمر مهما طال وكل كرب سينجلي مهما تضاخم وأن وراء كل ليل طويل شمس تشرق من جديد ، و الأهم بأن الله لا يعطي أصعب معاركه الا لأقوى جنوده ، إطمئن ان الله معك