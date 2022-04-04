مخي ماركا ايرور..!!

راهم يقولو كاين لاشان خاصة على الزيت مزالو مقطوع

اما صح غالي الشي بصح هادي.هي في رمضان والفو يطبخو بزاف طبخات فالطاولة من طبق رئيسي وطبق ثانوي وتحلية وو مهما تنقص وتلق روحك تشري قيسك قيس روحك.. كاين يشري اللحم بصح كمية صغيرة مثلا .. يشري أمور تع تحليات بصح مش بزاف و المرأة فالدار وشطارتها هي كيفاش تقدر تطلب قليل وتدير حاجة بنينة وشابة بالقليل يلي عندها.. وربي يعين الجميع ان شاء الله