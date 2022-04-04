مخي ماركا ايرور..!!

الرومانسي الجاد
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 19 فيفري 2021
- المشاركات
- 270
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- 13
- محل الإقامة
- بُعد آخر..!!
- الجنس
- ذكر
صحا رمدانكم..
ما فهمتش عفسة شتها منعرف عندنا برك في باتنة ولا بارتو خاطش كنت في وهرن ومكايناش..
ناس كامل تشكي وتندب بصح اغللبية بش منقولش كامل تشري عادي وين منروح نلقا لاشان ع اللحم..لماعن..زلابية..فاكهة..سوبيرات..حتى لي يبيع القرممود والبتاتا الفارغين مفهتش رمدان غلبني ولا غلبهم..!!
ما فهمتش عفسة شتها منعرف عندنا برك في باتنة ولا بارتو خاطش كنت في وهرن ومكايناش..
ناس كامل تشكي وتندب بصح اغللبية بش منقولش كامل تشري عادي وين منروح نلقا لاشان ع اللحم..لماعن..زلابية..فاكهة..سوبيرات..حتى لي يبيع القرممود والبتاتا الفارغين مفهتش رمدان غلبني ولا غلبهم..!!