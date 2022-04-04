مخي ماركا ايرور..!!

الرومانسي الجاد

الرومانسي الجاد

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 فيفري 2021
المشاركات
270
النقاط
13
محل الإقامة
بُعد آخر..!!
الجنس
ذكر
صحا رمدانكم..
ما فهمتش عفسة شتها منعرف عندنا برك في باتنة ولا بارتو خاطش كنت في وهرن ومكايناش..
ناس كامل تشكي وتندب بصح اغللبية بش منقولش كامل تشري عادي وين منروح نلقا لاشان ع اللحم..لماعن..زلابية..فاكهة..سوبيرات..حتى لي يبيع القرممود والبتاتا الفارغين مفهتش رمدان غلبني ولا غلبهم..!!
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: عضو شرفي::
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,312
النقاط
1,576
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
السلام عليكم..
راهم يقولو كاين لاشان خاصة على الزيت مزالو مقطوع
اما صح غالي الشي بصح هادي.هي في رمضان والفو يطبخو بزاف طبخات فالطاولة من طبق رئيسي وطبق ثانوي وتحلية وو مهما تنقص وتلق روحك تشري قيسك قيس روحك.. كاين يشري اللحم بصح كمية صغيرة مثلا .. يشري أمور تع تحليات بصح مش بزاف و المرأة فالدار وشطارتها هي كيفاش تقدر تطلب قليل وتدير حاجة بنينة وشابة بالقليل يلي عندها.. وربي يعين الجميع ان شاء الله
 
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