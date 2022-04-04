مشاركتي في مسابقة مواقفكم الطريفة!

عبدالرؤوف1
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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بعد تفكير عميق وبحث مكثف في ذكراياتي الطريفة قررت أن أقص عليكم هذا الموقف
الموقف حصل معي قبل حوالي أربع أو خمس سنوات، أتذكر أنه كان في فصل الصيف
كنت صغيرا وقتها، تقريبا حوالي 9/8 سنوات، مقهور من الصيام وزيادة على ذلك حرارة كوكب عطارد
كان باقي حوالي 30/45 دقيقة على آذان المغرب وكانت القشة التي شقت ظهر البعير ..
لعبتها smart وشغلت الأذان على الهاتف
وفي الاصل نسكن بعيدا عن المسجد ولهذا فالسبيل الوحيد لمعرفة مواعيد الصلاة هو التلفاز
المهم،إعتضرنا إعلان يوتيوب في وسط الأذان وكانت الكشفة
أفطر إخوتي عند أول تكبيرة لشدة الجوع، والوالدان لمشيئة الله لم يفطروا وعرفوا الخدعة
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إنتهى بي الأمر معاقبا بالحرمان من "قلب اللوز، الزلابية واللحم الحلو" إلى نهاية رمضان
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أتمنى أن تعجبكم القصة، وصحا فطوركم
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بعد تفكير عميق وبحث مكثف في ذكراياتي الطريفة قررت أن أقص عليكم هذا الموقف
الموقف حصل معي قبل حوالي أربع أو خمس سنوات، أتذكر أنه كان في فصل الصيف
كنت صغيرا وقتها، تقريبا حوالي 9/8 سنوات، مقهور من الصيام وزيادة على ذلك حرارة كوكب عطارد
كان باقي حوالي 30/45 دقيقة على آذان المغرب وكانت القشة التي شقت ظهر البعير ..
لعبتها smart وشغلت الأذان على الهاتف
وفي الاصل نسكن بعيدا عن المسجد ولهذا فالسبيل الوحيد لمعرفة مواعيد الصلاة هو التلفاز
المهم،إعتضرنا إعلان يوتيوب في وسط الأذان وكانت الكشفة
أفطر إخوتي عند أول تكبيرة لشدة الجوع، والوالدان لمشيئة الله لم يفطروا وعرفوا الخدعة
*
*
*
إنتهى بي الأمر معاقبا بالحرمان من "قلب اللوز، الزلابية واللحم الحلو" إلى نهاية رمضان
****
أتمنى أن تعجبكم القصة، وصحا فطوركم