مشاركتي في مسابقة مواقفكم الطريفة!

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
243
النقاط
13
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
😁السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 😁
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🥲بعد تفكير عميق وبحث مكثف في ذكراياتي الطريفة قررت أن أقص عليكم هذا الموقف 🥲
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الموقف حصل معي قبل حوالي أربع أو خمس سنوات، أتذكر أنه كان في فصل الصيف 🥵🥵
كنت صغيرا وقتها، تقريبا حوالي 9/8 سنوات، مقهور من الصيام وزيادة على ذلك حرارة كوكب عطارد
كان باقي حوالي 30/45 دقيقة على آذان المغرب وكانت القشة التي شقت ظهر البعير ..
لعبتها smart وشغلت الأذان على الهاتف 🌝🌝
وفي الاصل نسكن بعيدا عن المسجد ولهذا فالسبيل الوحيد لمعرفة مواعيد الصلاة هو التلفاز
🌞

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المهم،إعتضرنا إعلان يوتيوب في وسط الأذان وكانت الكشفة
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
أفطر إخوتي عند أول تكبيرة لشدة الجوع، والوالدان لمشيئة الله لم يفطروا وعرفوا الخدعة
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إنتهى بي الأمر معاقبا بالحرمان من "قلب اللوز، الزلابية واللحم الحلو" إلى نهاية رمضان :cry::cry:
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😇أتمنى أن تعجبكم القصة، وصحا فطوركم 😇
 
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