تعقيب مشكلة زوجي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
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انا صاحبة مشكلة دين زوجي من اخته

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مشكلتي - مساعدة زوجي

لزوجي دين مبلغ من المال استلفه من اخته.. من اجل بعض المصاريف الضرورية ومن فترة احاول بجمع المال ومساعدته لكني لما تكلمت معه حول الامر غضب ورفض مساعدتي له وااخبرني ان احتفظ بمالي لنفسي وانه قريبا سيعيد دين اخته بنفسه ولايحتاج مساعدتي. انا اعلم ان ظروفنا لاتسمح له بارجاع المبلغ في للوقت الحالي لكن...
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الحمد لله لقد عمل عملا اضافيا واعاد المال لاخته
شكرا لنصائحكم ومساعدتكم
 
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