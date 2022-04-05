لزوجي دين مبلغ من المال استلفه من اخته.. من اجل بعض المصاريف الضرورية ومن فترة احاول بجمع المال ومساعدته لكني لما تكلمت معه حول الامر غضب ورفض مساعدتي له وااخبرني ان احتفظ بمالي لنفسي وانه قريبا سيعيد دين اخته بنفسه ولايحتاج مساعدتي. انا اعلم ان ظروفنا لاتسمح له بارجاع المبلغ في للوقت الحالي لكن...