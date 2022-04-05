ماهو علم الحاسوب ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عائلتنا اللماوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عائلتنا اللماوية

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اليوم سنتعرف على علم مهم جدا، هو من أمتع العلوم والوظائف التي يوفرها هي الأكثر طلبا، وهو علم الحاسب الآلي

أو كما يسمى في بعض البلدان بعلم "المعلوماتية" بالإنجليزية : Computer Science ويختصر بـ : "CS"





يعرف علم الحاسوب أو علم الكمبيوتر أو المعلوماتية، على أنه علم يهتم بدراسة بيانات الحاسوب وتطبيقاته، كما يختص ببناء مختلف الأنظمة البرمجية التي يقوم عليها الحاسوب، وينقسم هذا العلم إلى قسمين :

1/ الـ Hardware:

وهو فرع من علم الحاسوب يختص بدراسة وتصنيع وتطوير أدواته وأجزائه الملموسة، كوحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، اللوحة الأم، وغيرها من مكونات الحاسوب المرئية بالعين والملموسة

2/ الـ Software :

وهو الفرع الثاني من علم الحاسوب، ويمكننا أن نعتبره أهم فرع، فهو يختص ببناء برمجيات الحاسوب، كالتطبيقات والبرامج وغيرها، ويعتبر هذا الفرع هو الملاذ الأول لمن يريد الحصول على وظائف كهندسة البرمجيات، هندسة الذكاء الإصطناعي، البرمجة، الأمن السيبراني وغيرها، فأغلب العلوم المعتمدة على البرمجة حاليا، والتي تدرس في الجامعات، لم تكن موجودة قبل 20 عاما، وكان علم الحاسوب--- فرع الـ software هو منشأ هذه العلوم ويتقدم المتخصص فيها بالتدريج.

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والآن لنرى فيما تكمن أهمية علم الحاسوب:

1- نحن في عالم رقمي: كما ذكرت سابقا فإن علم الكمبيوتر قبل 20 سنة كان الممهد الأساسي لظهور أغلب علوم التكنولوجيا والبرمجيات الحالية، وبالتالي فإن تعلمه يعتبر مفتاحك للدخول إلى عالم التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

2/ جعل العالم مكانا أفضل: علم الكمبيوتر ليس مجرد دراسة وتطوير لذلك الجهاز الموجود في كل بيت، بل كل جهاز رقمي حديث، وبالتالي فأنت تساهم في جعل العالم مكانا أفضل وتسهيل حياة الناس عبر مختلف البرامج التي تخفف عن العمال في العديد من القطاعات، كمجال الرعاية الصحية، البنوك، التعليم ...

3/أرباح عالية وفرص عمل مضمونة: قد ينتهي المطاف بالكثير ممن درس علم الحاسوب في الجزائر بالسفر للخارج، قد لا تتوفر الفرص المناسب حاليا في بلدنا ولكن بالنسبة للخارج يعتبر هذا التخصص من أهم العلوم، ويتقاضى علماء الحاسوب أجورا عالية تفوق الخيال إضافة إلى فرص العمل المضمونة فهذا التخصص من أكثر التخصصات طلبا في سوق العمل.

4/ تخصصات متنوعة: ذكرت أكثر من مرة علاقة علم الحاسوب بالتخصصات الحديثة التي انتشرت ومازالت تنتشر، وهذا ليس إلا للتأكيد على الأهمية العظيمة لهذه النقطة، فهو سبيل لعدة تخصصات مرتفعة الأجر وفرص العمل فيها شبه مضمونة، كمهندس برمجيات، مبرمج، مهندس ذكاء إصطناعي، مهندس تعلم الآلة...

************* *****************وهو فرع من علم الحاسوب يختص بدراسة وتصنيع وتطوير أدواته وأجزائه الملموسة، كوحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، اللوحة الأم، وغيرها من مكونات الحاسوب المرئية بالعين والملموسةوهو الفرع الثاني من علم الحاسوب، ويمكننا أن نعتبره أهم فرع، فهو يختص ببناء برمجيات الحاسوب، كالتطبيقات والبرامج وغيرها، ويعتبر هذا الفرع هو الملاذ الأول لمن يريد الحصول على وظائف كهندسة البرمجيات، هندسة الذكاء الإصطناعي، البرمجة، الأمن السيبراني وغيرها، فأغلب العلوم المعتمدة على البرمجة حاليا، والتي تدرس في الجامعات، لم تكن موجودة قبل 20 عاما، وكان علم الحاسوب--- فرع الـ software هو منشأ هذه العلوم ويتقدم المتخصص فيها بالتدريج.كما ذكرت سابقا فإن علم الكمبيوتر قبل 20 سنة كان الممهد الأساسي لظهور أغلب علوم التكنولوجيا والبرمجيات الحالية، وبالتالي فإن تعلمه يعتبر مفتاحك للدخول إلى عالم التكنولوجيا الرقمية الحديثة.علم الكمبيوتر ليس مجرد دراسة وتطوير لذلك الجهاز الموجود في كل بيت، بل كل جهاز رقمي حديث، وبالتالي فأنت تساهم في جعل العالم مكانا أفضل وتسهيل حياة الناس عبر مختلف البرامج التي تخفف عن العمال في العديد من القطاعات، كمجال الرعاية الصحية، البنوك، التعليم ...قد ينتهي المطاف بالكثير ممن درس علم الحاسوب في الجزائر بالسفر للخارج، قد لا تتوفر الفرص المناسب حاليا في بلدنا ولكن بالنسبة للخارج يعتبر هذا التخصص من أهم العلوم، ويتقاضى علماء الحاسوب أجورا عالية تفوق الخيال إضافة إلى فرص العمل المضمونة فهذا التخصص من أكثر التخصصات طلبا في سوق العمل.ذكرت أكثر من مرة علاقة علم الحاسوب بالتخصصات الحديثة التي انتشرت ومازالت تنتشر، وهذا ليس إلا للتأكيد على الأهمية العظيمة لهذه النقطة، فهو سبيل لعدة تخصصات مرتفعة الأجر وفرص العمل فيها شبه مضمونة، كمهندس برمجيات، مبرمج، مهندس ذكاء إصطناعي، مهندس تعلم الآلة...*************



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وأخيرا، أتمنى أن أكون أفدتكم ولو بالقليل

إن كانت لديكم معلومات لم أذكرها فليذكرها اللماويون في التعليقات لكي تعم الإفادة ************وأخيرا، أتمنى أن أكون أفدتكم ولو بالقليلإن كانت لديكم معلومات لم أذكرها فليذكرها اللماويون في التعليقات لكي تعم الإفادة